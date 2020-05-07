Spa, F1 yarışı için hükümetten onay bekliyor

Belçika GP hükümeti, ülkedeki etkinlik yasaklarını 31 Ağustos kadar uzatma kararı aldı ve bundan ötürü 30 Ağustos'taki Belçika GP'nin yapılıp yapılmayacağı belli değil.

Yarış için birden fazla tarih seçeneği tartışılıyor ancak öncelik 30 Ağustos'u korumak ve yarışı seyircisiz şekilde gerçekleştirmek.

Fakat öyle olsa bile pek çok insan padokta yer alacağı için hükümetin yeşil ışık yakması gerekiyor.

Yarışın organizatörü Vanessa Maes, RTBF'ye verdiği demeçte hükümetle iletişimde olduklarını ve 30 Ağustos'taki yarış için nihai kararı beklediklerini belirtti.

Maes, "30 Ağustos Pazar günü seyircisiz bir yarış düzenleyebilmek adına hükümetten yeşil ışık bekliyoruz."

“Bence herkes, her organizatörün kendi hükümetlerine bağlı olduğunun farkında." dedi.

Bu yıl yarışlar yapılsa bile neredeyse hepsi kapalı kapılar ardında seyircisiz şekilde yapılacak ve bu, tarihte daha önce eşine rastlanmayan bir durum.

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, bunun son derece tuhaf olacağını kabul etti.

Rus Sport-Express'e konuşan, “Önemli olan yarışabilecek olmamız. Bu, maske takmamız ve herhangi bir temastan kaçınmamız anlamına geliyorsa, sorun değil. Özellikle temastan kaçınmak hiç sorun değil!"

“Yarışmak daha önemli. Elbette seyirciler olmadan garip olacak, ama bence bu herkes için daha güvenli olacak."

"Eğer yarışmak için gerekli olan buysa, o zaman bunu yapmalıyız." dedi.

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