Spa, Eau Rouge ve Raidillon'daki güncellemelerle alakalı yeni fotoğraflar yayınladı

Efsanevi Spa-Francorchamps Formula 1 pisti, bu kış büyük bir dönüşüm geçiriyor. 80 milyon euroluk yatırım kapsamında, pist etrafındaki tesisler yenilenirken, pistteki aktivite çeşitliliğini artırmak için pistin kendisi de elden geçiriliyor.

Belçika pistinin yönetimi bu yıl sadece araç/otomobil yarışlarına değil motosiklet yarışlarına da ev sahipliği yapmak istiyor. Ancak bir FIM lisansı alabilmeleri için, öncelikle kaçış alanlarının düzenlenmesi gerekiyordu.

Daha önce yayınlanan fotoğraflarda Spa pistindeki kaçış alanlarının genişletildiği ve/veya kısmen çakıl havuzuyla değiştirildiği görülmüştü.

Şimdi Sergio Perez'in geçen yıl Belçika Grand Prix'sinde gride giderken Red Bull'unu çarptığı Les Combes ve Malmedy'e dair yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Uzun Kemmel düzlüğünün sonundaki kaçış alanları genişletiliyor, bariyerler geriye çekiliyor ve daha fazla çakıl ekleniyor.

Ayrıca lastik bariyerlerinin arkasındaki servis yolları da yenileniyor.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Eau Rouge/Raidillon Spa-Francorchamps ayrıca pistin en ünlü bölümünün de yeni fotoğraflarını paylaştı. Raidillon'un tepesinde, sağ tarafta bulunan kaçış alanı genişletilirken, virajın sol tarafında da ek alan oluşturulacak. Her iki nokta da son yıllarda, Formula 2 sürücüsü Anthoine Hubert'in ölümcül kazası da dahil olmak üzere çeşitli olaylar yaşandı. Tepede bulunan bariyer, daha büyük bir kaçış alanına sahip olmak adına taşınacak. Tepe kısmına yeni bir tribün kompleksi de yapılıyor. Bu tribün 4.600 kişilik olacak ve içerisinde VIP alanlar da olacak. Tribünün inşasının Nisan ayında noktalanması bekleniyor. Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps