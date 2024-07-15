Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Spa, çok yıllık bir sözleşmeyle ve rotasyonsuz olarak takvime dahil olmak istiyor

Belçika Grand Prix'sinin genel müdürü, takvimde rotasyonsuz çok yıllık yeni bir anlaşma için mücadele ettiklerini söyledi.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, kicks up sparks

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, kicks up sparks

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Spa-Francorchamps'in mevcut anlaşması 2025 sonunda sona eriyor ve takvimde Madrid'in 2026 için gelmesiyle birlikte şu anda 24 yarışla kapasitenin dolduğu genel olarak kabul görüyor.

Mevcut Concorde Anlaşması, sezon başına en fazla 25 yarışa izin veriyor, ancak spor ve takımlar arasında genel kanı, tam bir takvim için 24'ün üst sınır olduğu yönünde. Takvim, lojistik ve çalışma düzeyinde kapasiteyi zorladığı görülüyor.

Belçika Grand Prix'sinin genel müdürü Vanessa Maes, yarışın Formula 1 takviminde daha uzun bir sonraki sözleşme için mücadele ettiğini, ancak F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin takvimde yer alma talebini karşılamak için bazı yarışların rotasyona tabi tutulması olasılığı konusunda açık olduğunu ancak Belçika'nın takvimde kalıcı bir yer aradığını açıkladı.

Maes, AutoHebdo'ya yaptığı açıklamada, "2025 takvimi, F1'in bizi 27 Temmuz'da ziyaret etmesini öngörüyor."

"Politik otoritelerle anlaşarak, 2026'dan itibaren rotasyonsuz çok yıllık bir sözleşme için mücadele ediyoruz.”

"Önceki siyasi çoğunluğun yenilenmiş olması, Liberty Media makul mali ihtiyaçlarda bulunduğu sürece bize bu konuda yardımcı olacaktır.”

Maes, "Her yıl Valon bölgesi, Grand Prix'nin açığını kapatmak için cebine elini atmak zorunda kalıyor. Bu, çok büyük boyutlara ulaşmamalıdır." diye ekledi.

Bu yılki Belçika Grand Prix'si sporun yaz tatiline girmesinden önceki son yarış ve Maes Temmuz başında yaptığı açıklamada yarış hafta sonu için sadece 1500 bilet kaldığını ve turun kapalı gişe geçeceğini söyledi.

Spa, ayrıca 2025 sezonu için Sprint turları için seçilen tek Avrupa yarışı oldu, ancak Maes, pistteki kalabalığın genişliğinin bunu çok uluslu bir etkinlik haline getireceğini açıkladı.

"Yıllar sonra ilk kez Hollandalılar seyircilerin %20'sinden biraz azıyla çoğunlukta olmayacaklar"

"İngiliz ve Almanların, ama özellikle de Fransızların güçlü bir dönüş yaptığını görüyoruz.”

"Ayrıca, özellikle ülkenin kuzeyinden olmak üzere giderek daha fazla Belçikalı seyirci geliyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Massa: "Alonso ile yarıştığım dönemde, Schumacher'e göre daha fazla acı çektim"
Sonraki haber Resmi: Audi, 2026 için BP ve Castrol ile anlaştı!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

WEC
Interlagos
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti
MotoGP Kazakistan yarışı iptal edildi, yerini ikinci bir Misano yarışı alacak

MotoGP Kazakistan yarışı iptal edildi, yerini ikinci bir Misano yarışı alacak

MotoGP
Kazakistan GP
MotoGP Kazakistan yarışı iptal edildi, yerini ikinci bir Misano yarışı alacak
Hamilton, Mercedes'in yeni bir güncellemeyle öndekilerle rekabet edebileceğine inanıyor

Hamilton, Mercedes'in yeni bir güncellemeyle öndekilerle rekabet edebileceğine inanıyor

Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, Mercedes'in yeni bir güncellemeyle öndekilerle rekabet edebileceğine inanıyor

Son Haberler

Mick Schumacher umutlu: "Formula 1 şu anda ulaşılabilir görünüyor"

Mick Schumacher umutlu: "Formula 1 şu anda ulaşılabilir görünüyor"

F1 Formula 1
Mick Schumacher umutlu: "Formula 1 şu anda ulaşılabilir görünüyor"
Slater: "Sainz, geleceğine karar vermek için Mercedes ve Red Bull'u bekliyor"

Slater: "Sainz, geleceğine karar vermek için Mercedes ve Red Bull'u bekliyor"

F1 Formula 1
Slater: "Sainz, geleceğine karar vermek için Mercedes ve Red Bull'u bekliyor"
Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"

Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

WEC WEC
Interlagos
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye