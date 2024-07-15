Spa, çok yıllık bir sözleşmeyle ve rotasyonsuz olarak takvime dahil olmak istiyor
Belçika Grand Prix'sinin genel müdürü, takvimde rotasyonsuz çok yıllık yeni bir anlaşma için mücadele ettiklerini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, kicks up sparks
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Spa-Francorchamps'in mevcut anlaşması 2025 sonunda sona eriyor ve takvimde Madrid'in 2026 için gelmesiyle birlikte şu anda 24 yarışla kapasitenin dolduğu genel olarak kabul görüyor.
Mevcut Concorde Anlaşması, sezon başına en fazla 25 yarışa izin veriyor, ancak spor ve takımlar arasında genel kanı, tam bir takvim için 24'ün üst sınır olduğu yönünde. Takvim, lojistik ve çalışma düzeyinde kapasiteyi zorladığı görülüyor.
Belçika Grand Prix'sinin genel müdürü Vanessa Maes, yarışın Formula 1 takviminde daha uzun bir sonraki sözleşme için mücadele ettiğini, ancak F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin takvimde yer alma talebini karşılamak için bazı yarışların rotasyona tabi tutulması olasılığı konusunda açık olduğunu ancak Belçika'nın takvimde kalıcı bir yer aradığını açıkladı.
Maes, AutoHebdo'ya yaptığı açıklamada, "2025 takvimi, F1'in bizi 27 Temmuz'da ziyaret etmesini öngörüyor."
"Politik otoritelerle anlaşarak, 2026'dan itibaren rotasyonsuz çok yıllık bir sözleşme için mücadele ediyoruz.”
"Önceki siyasi çoğunluğun yenilenmiş olması, Liberty Media makul mali ihtiyaçlarda bulunduğu sürece bize bu konuda yardımcı olacaktır.”
Maes, "Her yıl Valon bölgesi, Grand Prix'nin açığını kapatmak için cebine elini atmak zorunda kalıyor. Bu, çok büyük boyutlara ulaşmamalıdır." diye ekledi.
Bu yılki Belçika Grand Prix'si sporun yaz tatiline girmesinden önceki son yarış ve Maes Temmuz başında yaptığı açıklamada yarış hafta sonu için sadece 1500 bilet kaldığını ve turun kapalı gişe geçeceğini söyledi.
Spa, ayrıca 2025 sezonu için Sprint turları için seçilen tek Avrupa yarışı oldu, ancak Maes, pistteki kalabalığın genişliğinin bunu çok uluslu bir etkinlik haline getireceğini açıkladı.
"Yıllar sonra ilk kez Hollandalılar seyircilerin %20'sinden biraz azıyla çoğunlukta olmayacaklar"
"İngiliz ve Almanların, ama özellikle de Fransızların güçlü bir dönüş yaptığını görüyoruz.”
"Ayrıca, özellikle ülkenin kuzeyinden olmak üzere giderek daha fazla Belçikalı seyirci geliyor." dedi.
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