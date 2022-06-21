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Formula 1 Haberler

Spa, 2023 takviminde olmayacak mı?

Basında yer alan son haberler efsanevi Spa-Francorchamps pisti için pek de iyi görünmüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Spa, 2023 takviminde olmayacak mı?
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Formula 1, gelecek yılki takvim üzerinde yoğun şekilde çalışıyor ve spora girmek isteyen çok sayıda ülke olduğu için yeni takvimin nasıl olacağı büyük merak konusu.

22 yarışlık 2022 F1 takvimine gelecek yıl Las Vegas, Çin ve Katar dahil olacak. Ayrıca Güney Afrika ile yapılan görüşmelerde de sona gelinmiş durumda.

Fakat Concorde Anlaşması gereği bir sezonda en fazla 24 yarış yapılabilir, dolayısıyla F1'in en az iki yarışı takvimden çıkarması gerekiyor.

Bu yarışlardan ilkinin Paul Ricard'ın ev sahipliği yaptığı Fransa GP olacağı düşünülüyor fakat Spa ve Monako'nun geleceğiyle alakalı da büyük soru işaretleri var.

Son çıkan haberlere göre Formula 1, 2023 takvimindeki 24 yarıştan 16'sını Avrupa dışındaki ülkelerde gerçekleştirecek. Bu da Avrupa yarışları için sekiz yarışlık yer ayrıldığı anlamına geliyor.

Algemeen Gagblad gazetesine göre 2023 takviminin ilk taslağı yaz sonuna kadar yayınlanacak.

Muhabir Jo Bossuyt, planların yavaş yavaş netleştiğini ancak Spa-Francorchamps için mevcut durumun pek iyi görünmediğini iddia etti.

Bossuyt'a göre bu konu geçen cumartesi günü yapılan takım patronları toplantısında tartışıldı ve Spa için durum pek iyi görünmüyor.

Habere göre gelecek yıl için Britanya, Macaristan, Imola, İspanya, Hollanda ve Monza'nın anlaşması var. Bu açıdan sekiz Avrupa yarışından altısı belli olmuş oluyor.

Son iki yarış ise yüksek ihtimalle Monako ve Avusturya olacak.

Gazeteci, "Monako ile görüşmeler sürüyor ve Red Bull'a ait olduğu için Red Bull Ring de takvimde kalacak. Bu da sekiz Avrupa yarışının şimdiden belli olduğu anlamına geliyor." dedi.

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