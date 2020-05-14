Spa, 18 Mayıs'ta kapılarını tekrar açıyor

Nisan ayı ortasında açıklama yayınlayan Belçika hükümeti, ülkedeki tüm büyük kültürel ve sportif etkinliklerinin 31 Ağustos'a kadar askıya alındığını duyurmuştu ve bu da 30 Ağustos'taki Belçika Grand Prix'sinin geleceğini tehlikeye atan bir durumdu.

Ancak Belçika, seyircisiz şekilde Formula 1 yarışının yapılmasına tamamen karşı çıkmıyor ve Spa pisti, efsanevi yarışı 30 Ağustos'ta seyircisiz şekilde gerçekleştirmek istiyor.

Belçika GP'nin bu yıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair henüz bir onay bulunmuyor ancak yarışın iptal edilmeyeceğini gösteren cesaret verici işaretler var.

Bunlardan en önemlisi yerel makamların, Spa pistinin 18 Mayıs'tan itibaren tekrar açılmasına izin vermiş olması.

İlk aşamada Spa pistinde çeşitli pist günleri etkinliklerinin yapılmasına izin verilecek.

İkinci aşamada pist yeniden yarışlara ev sahipliği yapabilecek ve bu tarihin 31 Temmuz olması planlanıyor.

31 Ağustos'tan itibarense Spa'da seyircili etkinlikler yapılmasına izin verilecek.