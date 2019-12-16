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Formula 1 / Son dakika

Sözleşmesinin bitmesi Magnussen'i endişelendirmiyor

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Sözleşmesinin bitmesi Magnussen'i endişelendirmiyor
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 10:34

Kevin Magnussen, iki yıllık kontratının sezon sonunda bitecek olmasının kendisini endişelendirmediğini söyledi.

Kevin Magnussen, 2016 yılının ardından Haas'a katıldı ve son üç yıldır Amerikalı ekip adına mücadele ediyor.

Magnussen, geride kalan üç yıllık dönemde bazen çok iyi performanslar gösterse de, bazen geride kaldı. 

Geçen yıl yaptığı iki yıllık kontrat 2020 sonunda bitecek ve pek çok pilot gibi takımda kalıp kalmayacağına dair belirsizlik oluşacak.

Böyle dönemleri hiç sevmediğini söyleyen Magnussen, yine de bu durumun kendisini endişelendirmediğini dile getirdi.

BT gazetesine konuşan Magnussen, "Sözleşmem aslında gelecek yılın sonunda bitmiyor. Haas'ın 2021 için benimle bir sözleşme uzatma opsiyonu da var."

"Elbette bunu kullanmayıp beni serbest bırakabilirler, ama bunun üzerinde pek fazla düşünmüyorum. Kendime aşırı bir baskı uygulamıyorum."

"Bunun yerine pozitif şeylere odaklanıyorum, mesela son yıllarda yaptığım gibi kendi kişisel gelişimime bakıyorum. Yapabileceğim tek şey de zaten bu." dedi.

Magnussen, 2019 sezonunun takım için zor geçtiğini kabul ediyor.

"İnsanlar en küçük takımlardan olduğumuzu ve bu sonucu kabullenmemizi istiyor. Ama hayır, bu adil değil. Bu yıl pek iyi değildi ama asla emin olamasanız bile 2020'de daha güçlü döneceğimize eminim."

"Bu yıl zordu, aracın rekabetçi olmayacağını bilerek yarışlara gitmek hiç de eğlenceli değildi. Yapılması gereken işler var ancak bunları zaten biliyoruz."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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