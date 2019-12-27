Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!

Ferrari'nin yeni aracı 11 Şubat'ta görücüye çıkacak ve İtalyan takımın yeni aracında ciddi değişiklikler planlandığı iddia edilmişti.

Özellikle ön taraftaki yere basma gücü eksikliğinden ötürü Ferrari'nin ön burun kısmında değişiklikler yapması bekleniyordu.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin 2020 konseptine dair bir fotoğraf ortaya attı.

Tasarımda Ferrari'nin burun kısmında ciddi değişiklikler yaptığı görülüyor. Şimdilik söylentiden ibaret olan tasarımın gerçek olup olmadığını 11 Şubat'taki Ferrari lansmanında göreceğiz.