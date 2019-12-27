Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!

paylaşım
yorumlar
Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!
Ekleyen:
, Editör
27 Ara 2019 16:08

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Ferrari'nin 2020 aracı basına sızmış olabilir.

Ferrari'nin yeni aracı 11 Şubat'ta görücüye çıkacak ve İtalyan takımın yeni aracında ciddi değişiklikler planlandığı iddia edilmişti.

Özellikle ön taraftaki yere basma gücü eksikliğinden ötürü Ferrari'nin ön burun kısmında değişiklikler yapması bekleniyordu.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin 2020 konseptine dair bir fotoğraf ortaya attı.

 

Tasarımda Ferrari'nin burun kısmında ciddi değişiklikler yaptığı görülüyor. Şimdilik söylentiden ibaret olan tasarımın gerçek olup olmadığını 11 Şubat'taki Ferrari lansmanında göreceğiz.

Sonraki haber
Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"

Önceki haber

Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!

15dk
2
Formula 1

Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"

1s
3
Formula 1

Hakkinen, Red Bull Racing'i övdü

4
Formula 1

Sözleşmesinin devam edecek olması, Sainz’a yardımcı olmuş

2s
5
Formula 1

Wolff: "Monako, Mercedes için çok zordu"

Son Videolar

Ferrari: 11:59
Formula 1

Ferrari: "Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi" - 26 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:18
Formula 1

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri 08:24
Formula 1

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!
F1

Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!

Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"
F1

Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"

Sözleşmesinin devam edecek olması, Sainz’a yardımcı olmuş
F1

Sözleşmesinin devam edecek olması, Sainz’a yardımcı olmuş

2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi
F1

2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi

"Ferrari tek turda Mercedes'ten daha hızlıydı"
F1

"Ferrari tek turda Mercedes'ten daha hızlıydı"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.