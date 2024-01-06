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Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sauber tarafından işletilen Stake F1 Takımı'nın sosyal medya profilindeki değişiklikler, bir renk düzeni revizyonunun yolda olabileceğini gösteriyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Takım 2019'dan bu yana Sauber ile benzersiz bir ortaklığın parçası olarak Alfa Romeo adı ve renkleri altında yarışıyordu.

Bu ittifak 2023'ün sonunda sona erdi ve Stake F1 Team'in ortaya çıkması için kapı açıldı.

Stake ve Sauber ittifaklarına 2023 yılında başladılar ve Stake'in 2024 ve 2025 sezonları için takımın isim haklarını devralmasıyla bir sonraki adım büyük ölçüde atılmış oldu.

Geleneksel olarak, Alfa Romeo'nun kırmızı ve beyaz renkleri kullanılıyordu ancak 2023 için siyah ve kırmızıya geçildi. Şimdi ise yeni bir renk şeması geliyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada 6 Ocak Cuma günü yapılan bir güncellemeyle Stake F1 Team'in X hesabına yeni bir profil fotoğrafı eklendi; fotoğraf siyah ve yeşil renklerden oluşuyordu.

Ekip ayrıca 2024 ile ilgili bir Facebook gönderisi yayınlayarak hayranlarına yeni sezonla ilgili en çok heyecan duydukları şeyin ne olduğunu sordu ve siyah ve yeşil bir kez daha bu grafiğin renkleri oldu.

Stake F1'in takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi ortaklık hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezon Stake'in Formula 1'deki yolculuğunun başlangıcını temsil ediyordu ve markanın Stake F1 Takımının başındaki yeni rolü bu yoldaki doğal ve heyecan verici bir sonraki adımı temsil ediyor."

"Stake, kendi topluluğunu geliştirmek için Formula 1'in büyüyen hayran kitlesinden başarılı bir şekilde yararlanmakla kalmadı; aynı zamanda sadece ekibimize değil, F1'deki diğer herkese de fayda sağlayan tamamen yeni bir kitleyi sporla tanıştırdı.

"Arjantinli futbol efsanesi Sergio Aguero ve Hint-Kanadalı rapçi Karan Aujla'nın da aralarında bulunduğu Stake'in bazı elçileriyle birlikte bazı inanılmaz etkinliklere katılma fırsatı bulduk."

"2024 yeni bir sayfa ve daha fazlasını, daha iyisini yapma ve daha uzağa ulaşma şansı olacak: bu yeni sezonda daha da heyecan verici bir etkinlik takvimi bekliyoruz."

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