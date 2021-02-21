Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, son yıllarda hem pist üstünde ortaya koyduğu performansla, hem pist dışında yaptığı çalışmalarla çok büyük bir ün kazanmayı başardı.

Hamilton, özellikle Instagram tarafında çok ciddi bir takipçi sayısına ulaşmış durumda, ki bu en yakın rakibinin yedi katına denk geliyor. Hamilton, 2018'in Aralık ayında 9 milyon Instagram takipçisine sahipti. Geride kalan yaklaşık 2 yıllık dönemin ardından Hamilton, şimdi 21.5 milyon takipçiye sahip.

Formula 1'in resmi Instagram hesabı, o dönem 5.6 milyon takipçiye sahipti, bugün ise 12 milyon takipçiye sahip.

Hamilton, Facebook tarafında 4,3 milyon, Twitter tarafında ise 6,1 milyonla en büyük takipçi kitlesine sahip. Sonuç olarak tüm bu rakamlar toplandığında, Hamilton 31,9 milyonla devasa bir rakama ulaşmış oluyor.

Formula 1'in Facebook hesabında 9.7 milyon takipçi yer alırken, Twitter'da 5,2 milyon takipçi var. Tüm rakamlar toplandığında, 26,9 milyona ulaşıyor, ki bu Hamilton'dan 5 milyon daha düşük bir rakam.

2021 gridinde yer alacak pilotlara bakıldığında sadece Sebastian Vettel sosyal medya hesabı kullanmıyor.

Raikkonen sadece Instagram hesabı kullanırken, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda (kişisel profili var ancak sayfası yok) ve Nikita Mazepin'in sayfası bulunmuyor.

Instagram tarafında Hamilton'dan sonra en çok takipçiye Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc sahip. Her iki ismin de 4,1 milyon takipçisi var.

Twitter'da Hamilton'dan sonra 2,7 milyon takipçi ile Fernando Alonso geliyor. Facebook'ta da yine Alonso'nun 1,8 milyon takipçisi var.

Tüm rakamlar toplandığında, Alonso 7,6 milyonla en çok takipçiye sahip ikinci pilot konumunda yer alıyor. Onu 7,1 milyon ile Ricciardo, 6,6 milyon ile Verstappen ve 5,2 milyonla Leclerc takip ediyor.

En az takipçiye sahip isim ise, 128 binle Nikita Mazepin oluyor.