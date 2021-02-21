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Formula 1 / Özel Haber

Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?

Ekleyen:
, Editör

Motorsport.com Türkiye olarak F1 pilotlarının sosyal medya hesaplarında kaç takipçiye sahip olduğunu araştırdık.

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Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, son yıllarda hem pist üstünde ortaya koyduğu performansla, hem pist dışında yaptığı çalışmalarla çok büyük bir ün kazanmayı başardı.

Hamilton, özellikle Instagram tarafında çok ciddi bir takipçi sayısına ulaşmış durumda, ki bu en yakın rakibinin yedi katına denk geliyor. Hamilton, 2018'in Aralık ayında 9 milyon Instagram takipçisine sahipti. Geride kalan yaklaşık 2 yıllık dönemin ardından Hamilton, şimdi 21.5 milyon takipçiye sahip.

Formula 1'in resmi Instagram hesabı, o dönem 5.6 milyon takipçiye sahipti, bugün ise 12 milyon takipçiye sahip.

Hamilton, Facebook tarafında 4,3 milyon, Twitter tarafında ise 6,1 milyonla en büyük takipçi kitlesine sahip. Sonuç olarak tüm bu rakamlar toplandığında, Hamilton 31,9 milyonla devasa bir rakama ulaşmış oluyor.

Formula 1'in Facebook hesabında 9.7 milyon takipçi yer alırken, Twitter'da 5,2 milyon takipçi var. Tüm rakamlar toplandığında, 26,9 milyona ulaşıyor, ki bu Hamilton'dan 5 milyon daha düşük bir rakam.

2021 gridinde yer alacak pilotlara bakıldığında sadece Sebastian Vettel sosyal medya hesabı kullanmıyor.

Raikkonen sadece Instagram hesabı kullanırken, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda (kişisel profili var ancak sayfası yok) ve Nikita Mazepin'in sayfası bulunmuyor.

Instagram tarafında Hamilton'dan sonra en çok takipçiye Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc sahip. Her iki ismin de 4,1 milyon takipçisi var.

Twitter'da Hamilton'dan sonra 2,7 milyon takipçi ile Fernando Alonso geliyor. Facebook'ta da yine Alonso'nun 1,8 milyon takipçisi var.

Tüm rakamlar toplandığında, Alonso 7,6 milyonla en çok takipçiye sahip ikinci pilot konumunda yer alıyor. Onu 7,1 milyon ile Ricciardo, 6,6 milyon ile Verstappen ve 5,2 milyonla Leclerc takip ediyor.

En az takipçiye sahip isim ise, 128 binle Nikita Mazepin oluyor.

Pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları:

Takım Facebook Twitter Instagram Toplam
Sir Lewis Hamilton 4,3 milyon 6,1 milyon 21,5 milyon 31.9 milyon
Fernando Alonso 1,8 milyon 2,7 milyon 3,1 milyon 7,6 milyon
Daniel Ricciardo 1 milyon 2 milyon 4,1 milyon 7,1 milyon
Max Verstappen 1,2 milyon 1,4 milyon 4 milyon 6,6 milyon
Charles Leclerc 291 bin 870,3 bin 4,1 milyon 5,2 milyon
Sergio Perez 483 bin 2,3 milyon 1,5 milyon 4,2 milyon
Carlos Sainz 536 bin 896,4 bin 2,2 milyon 3,6 milyon
Lando Norris 188 bin 894 bin 2,5 milyon 3,5 milyon
Valtteri Bottas 365 bin 758 bin 1,9 milyon 3,0 milyon
George Russell 363 bin 560 bin 1,6 milyon 2,5 milyon
Kimi Raikkonen - - 2,2 milyon 2,2 milyon
Mick Schumacher 544 bin 239.9 bin 1,4 milyon 2,2 milyon
Pierre Gasly 118,5 bin 484 bin 1,4 milyon 2 milyon
Esteban Ocon - 322,5 bin 793 bin 1,1 milyon
Antonio Giovinazzi - 154,4 bin 525 bin 678 bin
Lance Stroll 28 bin 139,7 bin 429 bin 596,7 bin
Yuki Tsunoda - 74,2 bin 215 bin 289,2 bin
Nicholas Latifi 8,5 bin 83,6 bin 192 bin 284,1 bin
Nikita Mazepin - 13 bin 115 bin 128 bin
Sebastian Vettel - - - -
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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