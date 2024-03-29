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Formula 1 Avustralya GP

Sosyal medyada en çok hangi pilot ve takımın takipçisi var?

Speedcafe, Formula 1 pilotlarının ve takımlarının sosyal medyadaki takipçilerine hesapladı.

Ezel Tan
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Halihazırda F1 gridinde yer alan isimlere bakıldığında en popüler ismin tahmin edileceği üzere Lewis Hamilton olduğu görülüyor.
İngiliz pilot toplam 45 milyon takipçiyle bu alanda zirvede; bunun 36,6 milyonu Instagram hesabından geliyor.
İlginç şekilde Charles Leclerc'in üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'den neredeyse 2.5 milyon daha fazla takipçisi var ve bu alanda ilk üçü paylaşıyorlar. Hamilton ile Leclerc arasındakipçi farkı ise tam 27 milyon.
Daniel Ricciardo yaklaşık 12.5 milyonla dördüncü, Carlos Sainz 11.8 milyonla beşinci sırada.
Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun F1 şampiyonu olmasına rağmen 10.6 milyon takipçisi olması dikkat çekiyor.
En çok takipçiye sahip sürücüler:
Sürücü Takipçi
1. Lewis Hamilton 44 963 134
2. Charles Leclerc 17 446 769
3. Max Verstappen 15 244 136
4. Daniel Ricciardo 12 498 801
5. Carlos Sainz 11 808 962
6. Sergio Perez 10 724 012
7.  Fernando Alonso 10 608 854
8.  Lando Norris 10 443 811
9. George Russel 7 451 888
10. Pierre Gasly 6 393 285
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 and Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 and Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Takım bazında bakıldığında ise Ferrari 19.5 milyon takipçiyle zirvede yer alıyor; bu da Hamilton'ın tek başına takımlardan daha fazla takipçiye sahip olduğunu gösteriyor.

Mercedes 17.8 milyonla ikici sırada yer alırken onları çok az farkla Red Bull ve McLaren takip ediyor.

En az takipçi ise Sauber'de.

En çok takipçiye sahip takımlar:

Takım Takipçi
1.Ferrari 19.450.409
2.Mercedes 17.868.258
3. Red Bull  16.698.995
4.McLaren 16.682.844
5.Aston Martin 6.541.704
6. Alpine 5.497.084
7.RB 4.898.546
8.Williams 4.831.603
9.Haas 4.552.301
10.Sauber 3.992.456

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