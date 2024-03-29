Sosyal medyada en çok hangi pilot ve takımın takipçisi var?
Speedcafe, Formula 1 pilotlarının ve takımlarının sosyal medyadaki takipçilerine hesapladı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Sam Bloxham / Motorsport Images
|Sürücü
|Takipçi
|1. Lewis Hamilton
|44 963 134
|2. Charles Leclerc
|17 446 769
|3. Max Verstappen
|15 244 136
|4. Daniel Ricciardo
|12 498 801
|5. Carlos Sainz
|11 808 962
|6. Sergio Perez
|10 724 012
|7. Fernando Alonso
|10 608 854
|8. Lando Norris
|10 443 811
|9. George Russel
|7 451 888
|10. Pierre Gasly
|6 393 285
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 and Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Takım bazında bakıldığında ise Ferrari 19.5 milyon takipçiyle zirvede yer alıyor; bu da Hamilton'ın tek başına takımlardan daha fazla takipçiye sahip olduğunu gösteriyor.
Mercedes 17.8 milyonla ikici sırada yer alırken onları çok az farkla Red Bull ve McLaren takip ediyor.
En az takipçi ise Sauber'de.
En çok takipçiye sahip takımlar:
|Takım
|Takipçi
|1.Ferrari
|19.450.409
|2.Mercedes
|17.868.258
|3. Red Bull
|16.698.995
|4.McLaren
|16.682.844
|5.Aston Martin
|6.541.704
|6. Alpine
|5.497.084
|7.RB
|4.898.546
|8.Williams
|4.831.603
|9.Haas
|4.552.301
|10.Sauber
|3.992.456
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