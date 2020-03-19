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Formula 1 / Son dakika

Sorumluluk almaya hazır olan Ferrari, 2021 kurallarını ertelemeye hazır

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Sorumluluk almaya hazır olan Ferrari, 2021 kurallarını ertelemeye hazır
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Mar 2020 09:07

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin diğer takımlardan gelen 2021 kurallarının 2022'ye ertelenmesi talebini kabul edeceğini ima etti.

2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesiyle ilgili karar, bugün takım patronları arasında yapılacak olan bir konferans görüşmesiyle verilecek. Ama şimdi tüm takımlar aynı fikirde gibi görünüyor.

On takımdan dokuzu 2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesini fikrini kabul etmişti ancak Ferrari biraz daha zaman istedi.

Sonunda İtalyan ekip, diğerlerinin bu kararına uyum sağlamayı seçmiş gibi görünüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Ferrari'nin dünyayı ve özellikle İtalya'yı olumsuz etkileyen Coronavirüs nedeniyle sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Binotto, “En kısa sürede piste geri dönmeyi umut ediyoruz. Kendi adımıza bu hassas dönemde FIA ve Formula 1'i desteklemeye hazırız."

"Açıkçası Coronavirüs'ün etkisi sadece bu sezonda değil, aynı zamanda bundan sonra da hissedilecek. Bu yüzden diğer tüm ekipler, F1 ve FIA ​​ile olası etkisini tartışmak için bir konferans görüşmesi yapacağız."

"Bu kararın her yönünü değerlendirmeliyiz ve yeni teknik kuralları ertelemeyi düşünmenin gerçekten faydalı olup olmayacağını görmeliyiz."

"Ferrari, bu sporun çıkarları doğrultusunda alınması gereken kararlarda, üzerine düşeni yapmayı hazır. Bu, kesinlikle bencillik ve stratejik hareket etme zamanı değil." dedi.

Formula 1, teknik düzenlemeleri 2021'e ertelemek istiyor çünkü Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı ya da yarışlardan kaçının yapabileceği belli değil. Bu, takılara dağıtılan paraları ve sponsorluk gelirlerini olumsuz etkileyecek.

Ayrıca Ferrari zaten Coronavirüs'ten olumsuz etkilendi ve fabrikasını bugün itibariyle kapatmak zorunda kaldı.

Takımlar 2020 ve 2021'de aynı kurallara sahip olacakları için daha az para harcayabilecekler. Bu da krizi en iyi şekilde atlatmalarına yardım edecek.

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
3/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari meccanici al lavoro

Ferrari meccanici al lavoro
4/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
5/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
6/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop
7/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel

Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel
8/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
9/21

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Posteriore Ferrari SF1000

Posteriore Ferrari SF1000
10/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
11/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Pneumatico della Ferrari SF1000

Pneumatico della Ferrari SF1000
12/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Volante della Ferrari SF1000

Volante della Ferrari SF1000
13/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore
14/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
15/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio tecnico

Ferrari SF1000, dettaglio tecnico
16/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
17/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

I freni anteriori della Ferrari SF1000

I freni anteriori della Ferrari SF1000
18/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Camera nella T Bar della Ferrari SF1000

Camera nella T Bar della Ferrari SF1000
19/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
20/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorhome Ferrari

Motorhome Ferrari
21/21

Fotoğraf: Oleg Karpov

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Bu Haber Hakkında

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Editör Franco Nugnes

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