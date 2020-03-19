Sorumluluk almaya hazır olan Ferrari, 2021 kurallarını ertelemeye hazır

2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesiyle ilgili karar, bugün takım patronları arasında yapılacak olan bir konferans görüşmesiyle verilecek. Ama şimdi tüm takımlar aynı fikirde gibi görünüyor.

On takımdan dokuzu 2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesini fikrini kabul etmişti ancak Ferrari biraz daha zaman istedi.

Sonunda İtalyan ekip, diğerlerinin bu kararına uyum sağlamayı seçmiş gibi görünüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Ferrari'nin dünyayı ve özellikle İtalya'yı olumsuz etkileyen Coronavirüs nedeniyle sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Binotto, “En kısa sürede piste geri dönmeyi umut ediyoruz. Kendi adımıza bu hassas dönemde FIA ve Formula 1'i desteklemeye hazırız."

"Açıkçası Coronavirüs'ün etkisi sadece bu sezonda değil, aynı zamanda bundan sonra da hissedilecek. Bu yüzden diğer tüm ekipler, F1 ve FIA ​​ile olası etkisini tartışmak için bir konferans görüşmesi yapacağız."

"Bu kararın her yönünü değerlendirmeliyiz ve yeni teknik kuralları ertelemeyi düşünmenin gerçekten faydalı olup olmayacağını görmeliyiz."

"Ferrari, bu sporun çıkarları doğrultusunda alınması gereken kararlarda, üzerine düşeni yapmayı hazır. Bu, kesinlikle bencillik ve stratejik hareket etme zamanı değil." dedi.

Formula 1, teknik düzenlemeleri 2021'e ertelemek istiyor çünkü Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı ya da yarışlardan kaçının yapabileceği belli değil. Bu, takılara dağıtılan paraları ve sponsorluk gelirlerini olumsuz etkileyecek.

Ayrıca Ferrari zaten Coronavirüs'ten olumsuz etkilendi ve fabrikasını bugün itibariyle kapatmak zorunda kaldı.

Takımlar 2020 ve 2021'de aynı kurallara sahip olacakları için daha az para harcayabilecekler. Bu da krizi en iyi şekilde atlatmalarına yardım edecek.