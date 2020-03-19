Sorumluluk almaya hazır olan Ferrari, 2021 kurallarını ertelemeye hazır
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin diğer takımlardan gelen 2021 kurallarının 2022'ye ertelenmesi talebini kabul edeceğini ima etti.
2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesiyle ilgili karar, bugün takım patronları arasında yapılacak olan bir konferans görüşmesiyle verilecek. Ama şimdi tüm takımlar aynı fikirde gibi görünüyor.
On takımdan dokuzu 2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesini fikrini kabul etmişti ancak Ferrari biraz daha zaman istedi.
Sonunda İtalyan ekip, diğerlerinin bu kararına uyum sağlamayı seçmiş gibi görünüyor.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Ferrari'nin dünyayı ve özellikle İtalya'yı olumsuz etkileyen Coronavirüs nedeniyle sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.
Binotto, “En kısa sürede piste geri dönmeyi umut ediyoruz. Kendi adımıza bu hassas dönemde FIA ve Formula 1'i desteklemeye hazırız."
"Açıkçası Coronavirüs'ün etkisi sadece bu sezonda değil, aynı zamanda bundan sonra da hissedilecek. Bu yüzden diğer tüm ekipler, F1 ve FIA ile olası etkisini tartışmak için bir konferans görüşmesi yapacağız."
"Bu kararın her yönünü değerlendirmeliyiz ve yeni teknik kuralları ertelemeyi düşünmenin gerçekten faydalı olup olmayacağını görmeliyiz."
"Ferrari, bu sporun çıkarları doğrultusunda alınması gereken kararlarda, üzerine düşeni yapmayı hazır. Bu, kesinlikle bencillik ve stratejik hareket etme zamanı değil." dedi.
Formula 1, teknik düzenlemeleri 2021'e ertelemek istiyor çünkü Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı ya da yarışlardan kaçının yapabileceği belli değil. Bu, takılara dağıtılan paraları ve sponsorluk gelirlerini olumsuz etkileyecek.
Ayrıca Ferrari zaten Coronavirüs'ten olumsuz etkilendi ve fabrikasını bugün itibariyle kapatmak zorunda kaldı.
Takımlar 2020 ve 2021'de aynı kurallara sahip olacakları için daha az para harcayabilecekler. Bu da krizi en iyi şekilde atlatmalarına yardım edecek.
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari meccanici al lavoro
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Posteriore Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Pneumatico della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Volante della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio tecnico
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
I freni anteriori della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Camera nella T Bar della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorhome Ferrari
Fotoğraf: Oleg Karpov
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Franco Nugnes
Sorumluluk almaya hazır olan Ferrari, 2021 kurallarını ertelemeye hazır
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