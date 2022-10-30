Sonuca şaşıran Bottas: "Yarışta daha da iyi olabiliriz"

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Alfa Romeo pilotu, cumartesi günkü sıralama turlarında Carlos Sainz'ın hemen ardında yer alırken, sorun yaşayan Charles Leclerc'i geride bıraktı ve 6. oldu.

Pazar günü iyi bir sonuç alabilirse, takımının Aston Martin ile girdiği ve sadece üç puan farkla önde olduğu şampiyona altıncılığı için oldukça değerli olabilir.

Bottas Meksika hafta sonunun başlangıcından itibaren iyi bir tempoya sahipti ve 2023 Pirelli testinden etkilenmeyen 1. antrenmanda yedinci ve 3. antrenmanda sekizinci oldu.

Ancak Fin sürücü bile sıralama turlarında bu kadar iyi bir performans göstereceğini tahmin etmiyordu.

Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının sorularını yanıtlayan Bottas, Leclerc'in Ferrari'sini geçmesiyle ilgili soru üzerine, "Evet, bu gerçekten iyi bir gün olduğunu gösteriyor."

"Ve elbette şaşırtıcı. Hafta sonunun başından beri oldukça güçlü görünüyorduk ve kendimi rahat hissediyordum."

"İyi bir sıralama turları ile yedincilik için mücadele edebileceğimizi düşündük ama Ferrari pilotlarını geçmek apayrı bir şey." dedi.

Bottas, Alfa'nın Meksika'da neden bu kadar güçlü olduğuna dair kesin bir açıklaması yok.

"Bu iyi bir soru. Austin'den buraya gelirken araca yeni bir şey koymadık. Fakat hafta sonundan önce pist düzeninin aracımız için iyi olabileceğini düşünüyordum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şimdi aracımız için gerçekten iyi görünüyor. Bence yavaş hızdaki tüm virajlarda oldukça güçlü görünüyoruz. Şikanlardaki kerblerde bile iyiyiz ve araç kerblerdeyken oldukça iyi."

"Bence aracımız bu piste çok uygun ve hafta sonu için sahip olduğumuz başlangıç ayarları üzerinde sadece ince ayarlar yapmak zorunda kaldık. Bu da hafta sonuna gerçekten doğru ayarla başladığımızı gösteriyor. Böylelikle başlangıç ayarlarının üzerine daha fazlasını ekledik."

Bottas kendisinin bu pistte hep iyi performans gösterdiğini de kabul ediyor.

"Buranın genel anlamda benim için iyi bir pist olduğunu hissediyorum. Sanırım geçen yıl bir pole pozisyonum vardı."

"Burayı seviyorum, asfalt çok düzgün, yol tutuş daha az. Bu yüzden biraz farklı bir sürüş tarzı gerekiyor, ki benim için çok da sorun değil."

Bottas, ardından Leclerc'in Ferrari'si dışında kendisinden "çok daha hızlı" bir araç olmadığı için Pazar günü pozisyonunu koruyabileceğine inanıyor.

Altıncı sırada kalıp kalamayacağı sorulduğunda "Sanırım yapabiliriz, hedefimiz bu olacak."

"Bu hafta sonu yaptığımız tüm yarış simülasyonlarında ve hatta Pirelli testlerinde, yarış hızı anlamında orta grubun iyi kısmında olduğumuz görülüyor."

"Yani bunu görmek güzel. Umarım bu pozisyonu koruyabiliriz. Bu önemli çünkü Aston artık hemen gerimizde olduğu için bu iyi bir fırsat."

Takımı için puanların ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında Bottas, ilk turda çok agresif olamayacağını kabul ediyor.

"Riski hesaplamak gerekiyor. Bu yıl pek çok kez şanssızdım. Bu yüzden kendime güvenim için de iyi bir başlangıç ve iyi bir ilk tur güzel olurdu. Bundan ötürü hedefin en azından pozisyonu korumaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Eğer yükselebilirsem harika olur ama büyük bir risk alamam."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, aracın aslında son yarışlarda iyi olduğunu ancak grid pozisyonunun bunu göstermediğini belirtti.

Vasseur, Motorsport.com'a verdiği demeçte "Sanırım son iki ya da üç yarışta durum zaten böyleydi."

"Ancak potansiyele sahip olmakla, altıncı olmak aynı şey değil. Son iki ya da üç yarışta ıslak zeminde geçen seanslar vardı ya da Q3'ü çok ufak farklarla kaçırdık. Bence Austin ve Suzuka'da hızımız iyiydi."

"Bu hafta sonunun başından itibaren iyiydik. İlk seanstan itibaren iyi bir iş çıkardık, hal böyle olunca sadece detaylara odaklanıyorsunuz."

Vasseur, Audi açıklamasından sonra böyle bir sonuç almalarıyla ilgili de, "Hem fabrikadaki hem de pistteki insanlar için cesaret verici. Bu hepimiz için harika bir destek."

"Çok çalıştılar. Rakiplerimize kıyasla 250'ye yakın çalışan eksikliğimiz var ve bu da güncellemeler getirebilmek için herkesin canla başla çalıştığı anlamına geliyor ve herkes adına çok memnunum." dedi.