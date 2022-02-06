Son yedi yılda pilotlar hangi numaralarla yarıştılar?
Formula 1'de 2014'ten bu yana sürücülerin kullandığı numaralara göz atıyoruz.
Formula 1, 2014 yılında yeni bir düzenleme getirmiş ve sürücülerden, kariyerleri boyunca kullanacakları bir numara seçmesini istemişti.
Bu numaranın 1 ila 99 arasında olması gerekiyor ve seçtikleri numara, tüm F1 kariyeri boyunca o pilotun oluyor. #17, Jules Bianci'nin vefatı sonrası emekli edildi. O açıdan pilotlar 17 numara ile yarışamıyorlar.
Eğer bir pilot emekli olursa, sonrasındaki iki yıl boyunca kimse o numarayı kullanamıyor. Bu yüzden örneğin Kimi Raikkonen'in numarası olan 7, 2024e kadar kimse tarafından alınamayacak.
Sürücüler 1 numara ile yarışamıyor. Bu sadece şampiyon olan pilota ayrılıyor fakat o ismin de 1 numara ile yarışma zorunluluğu yok. Bu açıdan Lewis Hamilton, şampiyonluklarına rağmen #44 ile yarışmaya devam etti.
Fakat Max Verstappen, şampiyon olduktan sonra 33 numara ile yarışmayı bıraktı ve yeni sezonda #1 ile yarışacak.
RacingNews365 de pilotların 2014'ten beri kullandıkları numaraları derlemiş. Bunları aşağıdan bulabilirsiniz.
F1 sürücü numaraları: (2014-2021)
|Numara
|Pilot
|1
|Vettel
|2
|Vandoorne
|3
|Ricciardo
|4
|Chilton/Norris
|5
|Vettel
|6
|Rosberg/Latifi
|7
|Raikkonen
|8
|Grosjean
|9
|Ericsson/Mazepin
|10
|Kobayashi/Gasly
|11
|Perez
|12
|Nasr
|13
|Maldonado
|14
|Alonso
|16
|Leclerc
|17
|Bianchi
|18
|Stroll
|19
|Massa
|20
|Magnussen
|21
|Gutierrez
|22
|Button/Tsunoda
|23
|Albon
|25
|Vergne
|26
|Kvyat
|27
|Hulkenberg
|28
|Stevens/Hartley
|30
|Palmer
|31
|Ocon
|33
|Verstappen
|35
|Sirotkin
|40
|Di Resta
|44
|Hamilton
|45
|Lotterer
|47
|Mick Schumacher
|51
|Fittipaldi
|53
|Rossi
|55
|Sainz
|63
|Russell
|77
|Bottas
|88
|Kubica/Haryanto
|89
|Aitken
|94
|Wehrlein
|98
|Merhi
|99
|Sutil/Giovinazzi
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