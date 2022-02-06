Son yedi yılda pilotlar hangi numaralarla yarıştılar?

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Formula 1, 2014 yılında yeni bir düzenleme getirmiş ve sürücülerden, kariyerleri boyunca kullanacakları bir numara seçmesini istemişti.

Bu numaranın 1 ila 99 arasında olması gerekiyor ve seçtikleri numara, tüm F1 kariyeri boyunca o pilotun oluyor. #17, Jules Bianci'nin vefatı sonrası emekli edildi. O açıdan pilotlar 17 numara ile yarışamıyorlar.

Eğer bir pilot emekli olursa, sonrasındaki iki yıl boyunca kimse o numarayı kullanamıyor. Bu yüzden örneğin Kimi Raikkonen'in numarası olan 7, 2024e kadar kimse tarafından alınamayacak.

Sürücüler 1 numara ile yarışamıyor. Bu sadece şampiyon olan pilota ayrılıyor fakat o ismin de 1 numara ile yarışma zorunluluğu yok. Bu açıdan Lewis Hamilton, şampiyonluklarına rağmen #44 ile yarışmaya devam etti.

Fakat Max Verstappen, şampiyon olduktan sonra 33 numara ile yarışmayı bıraktı ve yeni sezonda #1 ile yarışacak.

RacingNews365 de pilotların 2014'ten beri kullandıkları numaraları derlemiş. Bunları aşağıdan bulabilirsiniz.

F1 sürücü numaraları: (2014-2021)

Numara Pilot 1 Vettel 2 Vandoorne 3 Ricciardo 4 Chilton/Norris 5 Vettel 6 Rosberg/Latifi 7 Raikkonen 8 Grosjean 9 Ericsson/Mazepin 10 Kobayashi/Gasly 11 Perez 12 Nasr 13 Maldonado 14 Alonso 16 Leclerc 17 Bianchi 18 Stroll 19 Massa 20 Magnussen 21 Gutierrez 22 Button/Tsunoda 23 Albon 25 Vergne 26 Kvyat 27 Hulkenberg 28 Stevens/Hartley 30 Palmer 31 Ocon 33 Verstappen 35 Sirotkin 40 Di Resta 44 Hamilton 45 Lotterer 47 Mick Schumacher 51 Fittipaldi 53 Rossi 55 Sainz 63 Russell 77 Bottas 88 Kubica/Haryanto 89 Aitken 94 Wehrlein 98 Merhi 99 Sutil/Giovinazzi