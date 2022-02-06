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Formula 1 Haberler

Son yedi yılda pilotlar hangi numaralarla yarıştılar?

Formula 1'de 2014'ten bu yana sürücülerin kullandığı numaralara göz atıyoruz.

Son yedi yılda pilotlar hangi numaralarla yarıştılar?
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1, 2014 yılında yeni bir düzenleme getirmiş ve sürücülerden, kariyerleri boyunca kullanacakları bir numara seçmesini istemişti.

Bu numaranın 1 ila 99 arasında olması gerekiyor ve seçtikleri numara, tüm F1 kariyeri boyunca o pilotun oluyor. #17, Jules Bianci'nin vefatı sonrası emekli edildi. O açıdan pilotlar 17 numara ile yarışamıyorlar.

Eğer bir pilot emekli olursa, sonrasındaki iki yıl boyunca kimse o numarayı kullanamıyor. Bu yüzden örneğin Kimi Raikkonen'in numarası olan 7, 2024e kadar kimse tarafından alınamayacak.

Sürücüler 1 numara ile yarışamıyor. Bu sadece şampiyon olan pilota ayrılıyor fakat o ismin de 1 numara ile yarışma zorunluluğu yok. Bu açıdan Lewis Hamilton, şampiyonluklarına rağmen #44 ile yarışmaya devam etti.

Fakat Max Verstappen, şampiyon olduktan sonra 33 numara ile yarışmayı bıraktı ve yeni sezonda #1 ile yarışacak.

RacingNews365 de pilotların 2014'ten beri kullandıkları numaraları derlemiş. Bunları aşağıdan bulabilirsiniz.

F1 sürücü numaraları: (2014-2021)

Numara Pilot
1 Vettel
2 Vandoorne
3 Ricciardo
4 Chilton/Norris
5 Vettel
6 Rosberg/Latifi
7 Raikkonen
8 Grosjean
9 Ericsson/Mazepin
10 Kobayashi/Gasly
11 Perez
12 Nasr
13 Maldonado
14 Alonso
16 Leclerc
17 Bianchi
18 Stroll
19 Massa
20 Magnussen
21 Gutierrez
22 Button/Tsunoda
23 Albon
25 Vergne
26 Kvyat
27 Hulkenberg
28 Stevens/Hartley
30 Palmer
31 Ocon
33 Verstappen
35 Sirotkin
40 Di Resta
44 Hamilton
45 Lotterer
47 Mick Schumacher
51 Fittipaldi
53 Rossi
55 Sainz
63 Russell
77 Bottas
88 Kubica/Haryanto
89 Aitken
94 Wehrlein
98 Merhi
99 Sutil/Giovinazzi
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