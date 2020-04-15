Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
225 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Son yasakların ardından Belçika GP de tehlike altında

Biletler
paylaşım
yorumlar
Son yasakların ardından Belçika GP de tehlike altında
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 17:43

Formula 1'in yaz aylarında 2020 sezonunu sorunsuz şekilde gerçekleştirme hayali, Belçika'nın 31 Ağustos'a kadar tüm toplu etkinlikleri yasaklama kararı sonrası darbe aldı.

COVID-19 salgını nedeniyle, 2020 Formula 1 sezonunun ilk dokuz yarışı ertelendi veya iptal edildi. Haziran ayındaki Fransız Grand Prix'si de ileri bir tarihe ertelenecek.

Belçika başbakanı Sophie Wilmes, Çarşamba günü festivaller ve büyük spor etkinlikleri gibi ülkedeki önemli etkinliklerin, 31 Ağustos'a kadar yasaklanacağını duyurdu.

Bu zaman dilimi içerisinde, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Belçika Grand Prix'si de yer alıyor.

Belçika GP'de son yılların yıldız ismi Max Verstappen'e karşı çok büyük bir destek bulunuyordu ve hafta sonu boyunca 250 bin biletli seyirci yer alıyordu. Bu nedenle iptal ya da erteleme kararı, pist için büyük bir darbe olacak.

F1 yönetimi, bazı yarışları kapalı kapılar ardında yapmaktan bahsetti. Ancak etkinliği gerçekleştirmek için gereken yüzlerce insandan ötürü, Belçika'daki kısıtlamalara girip girmeyeceği ya da bunun Spa için bir seçenek olup olmayacağı belli değil.

Bu karar üzerine açıklama yapan Spa pist yönetimi, "Ulusal Güvenlik Konseyi, 31 Ağustos'a kadar toplu etkinliklerin yasaklanmasına karar verdi. Yeni gelişmeleri en kısa sürede size bildireceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün açıklama yapan Avusturya başkan yardımcısı ise, 2020 yarışını seyircisiz de olsa gerçekleştirebileceklerini duyurmuştu.

Sonraki haber
FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

Önceki haber

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP Biletler
Editör Filip Cleeren

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
71 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
05:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
09:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
09:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

48dk
2
Formula 1

Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

3
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

1s
4
eSports

F1 2020'nin çıkış tarihi açıklandı, takım yönetim modu geldi!

5
Formula 1

Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Son yasakların ardından Belçika GP de tehlike altında
F1

Son yasakların ardından Belçika GP de tehlike altında

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
F1

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"
F1

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri
F1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.