Son yasakların ardından Belçika GP de tehlike altında

COVID-19 salgını nedeniyle, 2020 Formula 1 sezonunun ilk dokuz yarışı ertelendi veya iptal edildi. Haziran ayındaki Fransız Grand Prix'si de ileri bir tarihe ertelenecek.

Belçika başbakanı Sophie Wilmes, Çarşamba günü festivaller ve büyük spor etkinlikleri gibi ülkedeki önemli etkinliklerin, 31 Ağustos'a kadar yasaklanacağını duyurdu.

Bu zaman dilimi içerisinde, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Belçika Grand Prix'si de yer alıyor.

Belçika GP'de son yılların yıldız ismi Max Verstappen'e karşı çok büyük bir destek bulunuyordu ve hafta sonu boyunca 250 bin biletli seyirci yer alıyordu. Bu nedenle iptal ya da erteleme kararı, pist için büyük bir darbe olacak.

F1 yönetimi, bazı yarışları kapalı kapılar ardında yapmaktan bahsetti. Ancak etkinliği gerçekleştirmek için gereken yüzlerce insandan ötürü, Belçika'daki kısıtlamalara girip girmeyeceği ya da bunun Spa için bir seçenek olup olmayacağı belli değil.

Bu karar üzerine açıklama yapan Spa pist yönetimi, "Ulusal Güvenlik Konseyi, 31 Ağustos'a kadar toplu etkinliklerin yasaklanmasına karar verdi. Yeni gelişmeleri en kısa sürede size bildireceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün açıklama yapan Avusturya başkan yardımcısı ise, 2020 yarışını seyircisiz de olsa gerçekleştirebileceklerini duyurmuştu.