Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım"

Charles Leclerc, Ferrari'nin üçüncü en iyi takım olduğu Japonya'dan dördüncülükle ayrıldı ve mevcut şartlarda maksimumu aldı.

Max ve McLaren'in temposu göz önüne alındığında bunun maksimum sonuç olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Max'in ne yaptığını takip bile etmedim."

"Güvenlik aracı döneminde pite girdiğini düşündüm... Yoksa güvenlik aracından sonra mıydı? Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum; artık yarışta olmadığını düşünmüştüm."

"Son tura kadar podyuma çıkacağımı sanıyordum, o sırada tabelaya baktım ve 4. olduğumu gördüm."

"Gerçekten çok güçlüydüler. Max'in elbette güçlü olmasını bekliyorduk. Checo'yu da bekliyorduk ama ona ne oldu bilmiyorum. İki McLaren da yine çok güçlüydü, yani sürpriz yoktu."

"Her şey beklediğimiz gibiydi fakat bugün maksimumu aldık." cevabını verdi.

Neden Max'in yarış dışı kaldığını düşündüğü sorusuna Leclerc, "Bir noktada yavaşladı! Öyle değil mi? 14. virajın çıkışında olması lazım."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım Sanal Güvenlik Aracı periyodundaydı. Evet, solda durdu ve hepimiz onu geçtik." dedi.

Bahsettiği ismin Perez olduğunun söylenmesi üzerine Leclerc, "O zaman, belki de Checo'ydu!"

"Doğrudur. Max'in o anda yarış dışı kaldığını sandım! Benim için kafa karıştırıcı bir andı." cevabını verdi.

Leclerc, takımın özellikle lastik aşınması anlamında büyük bir ilerleme kaydettiğini de ekledi.

"Bir bakıma bugünkü tempomuz McLaren kadar güçlü değildi. McLaren gerçekten çok güçlüydü."

"Ayrıca lastik aşınma seviyeleri de epey düşüktü. Fakat bence bunun gibi bir hafta sonu geçirmek de bir bakıma iyi çünkü son birkaç yarışta anladığımız şeyleri tam olarak doğruluyor."

"İlk sektör bizim ana zayıflıklarımızdan biri, McLaren ile karşılaştırıldığında zamanın çoğunu burada kaybediyoruz. Sezonun geri kalanında bunun üzerinde çalışacağız."

"Son üç, dört yarışta aracımız hakkında çok şey öğrendik, ki bu iyi bir şey. Fakat sezon sonuna kadar değiştiremeyeceğimiz bir araç karakteristiğimiz var."

"McLaren bu tür pistlerde çok güçlü görünüyor. Umarım Katar'da en güçlü ikinci takım olabiliriz."