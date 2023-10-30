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Formula 1 Mexico City GP
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Son sıraya gerileyen Haas, ciddi bir mali kayıpla karşı karşıya

Haas şampiyonada son sıraya düşmesinin ardından büyük bir mali kayıpla karşı karşıya.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45

Haas F1 takımının sezon sonunda milyon eurolar kaybetme riski giderek daha da artıyor.

Mexico City Grand Prix'si, takımın puan alamadığı üst üste dördüncü yarıştı ve sonuç olarak şampiyonada son sıraya düştüler.

Alfa Romeo'nun son yarışlarda puan almaya başlaması, AlphaTauri'nin de Daniel Ricciardo ile Meksika'da puan alması, Amerikalı ekibin şampiyonada sekizinci sıradan 10. sıraya gerilemesine neden oldu.

Amerikalı ekip kalan üç yarışta durumu iyileştiremezse, çok önemli bir mali kayıpla karşı karşıya kalacak çünkü 8. sıra ile 10. sıra arasındaki para ödülü miktarı yaklaşık 15-20 milyon euro.

Yarışın ardından konuşan Nico Hulkenberg, aracın şu anda daha iyisini yapmalarına imkan tanımadığını söyledi.

Alman sürücü, Sky Deutschland'a yaptığı açıklamada "İlk ona çok yakın olsam da aslında çok uzaktaydım."

"Muhtemelen puan kazanmanın mümkün olmayacağını herkesten önce fark ettim."

"İlk onda kalmaya çalışsam da, bunun için agresif şekilde zorlamam gerekti. Bunu yapınca da lastiklerim aşındı."

"Tüm bunlar biraz sinir bozucu çünkü çılgın bir yarış geçirdim ama yeterli olmadı." dedi.

Sezonun 19. yarışının ardından Hulkenberg'in 9 puanı bulunuyor.

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