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Son şampiyon Red Bull, 2024 F1 aracı RB20'yi tanıttı!

Son iki sezonun şampiyonu Red Bull, bugün düzenlediği lansmanla yeni F1 aracı RB20'nin örtüsünü kaldırdı ve 2024 F1 aracını tanıtan son takım oldu.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Red Bull Racing RB20

Son iki sezondur hem Pilotlar hem de Markalar Şampiyonluğu'nu kazanan Red Bull, 2024'te de kupaları Milton Keynes'deki merkezine götürmek istiyor ve hem Red Bull'un hem de takımın şampiyon pilotu Max Verstappen'in geçtiğimiz sezonki formuna bakarsak, bu hedefin gerçekleşmesi içten bile değil. 

2024 F1 aracını tanıtan son ekip olan Red Bull, RB20'yi geçtiğimiz günlerde Silverstone'da piste çıkarmıştı ve araca dair ilk görseller burada sızmıştı. Bugün ise lansman düzenlendi ve RB20 resmen tanıtılmış oldu.

Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Red Bull, son yılların aksine bu sefer lansmanda bir şov aracı değil de yarışlarda göreceğimiz şasisini kullandı Şirket içerisinde devam eden bir soruşturmanın merkezinde olan ve son birkaç haftadır Red Bull'daki geleceği hakkında soru işaretleri oluşan takım patronu Christian Horner'ın lansmanda yer alması da ayrı bir detaydı. 

Beklenildiği gibi RB20'nin renk düzeni geçen yıla kıyasla neredeyse tamamen aynı, sadece bazı sponsorlar değişmiş durumda. Teknik anlamda bakıldığında ise geçtiğimiz yılın aracına göre farklılıklar bulunuyor. 

Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Adrian Newey önderliğindeki teknik ekip, RB20'nin tasarımında hiç de muhafazakar bir yaklaşım sergilememiş. 

RB19'da halihazırda sağlam temellere oturtulmuş, "doğru tercih" olduğunu kanıtlamış tasarımlara ve çözümlere sahip olan Red Bull; birçok alanda bu tasarımlarını daha "uç seviyelere" taşımış gibi duruyor. 

Özellikle sidepod girişinin fazlasıyla küçültülmesi, sidepod'un altındaki kesiğin derinleştirilmesi ve motor kapağındaki tasarımın değişmesi göze çarpan ilk detaylar.

Daha detaylı teknik analizlere ve Max Verstappen, Sergio Perez ve Christian Horner'ın yeni sezon öncesindeki açıklamalarına sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca, bu araç tanıtımıyla da birlikte 2024 F1 lansman sezonunu tamamlamış olduk. Artık sıra önümüzdeki hafta başlayacak Bahreyn sezon öncesi testlerinde. 

Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

 

 

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