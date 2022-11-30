Verstappen, son güncellemeye rağmen F1 2022'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor

Haberi dinle

Codemasters ve EA Games tarafından geliştirilen F1 2022 oyunu, birkaç yıldır sürücülere belli oranda puan veriyor.

Bu puan, sürücülerin deneyimi, yarış becerisi, farkındalığı ve saf hızı göz önüne alınarak belirleniyor. Bu yıl sürücülerin puanları, yıl içerisinde birkaç kez güncellendi.

Bir önceki güncellemenin ardından Verstappen 96 puanla oyunun en iyi sürücüsüydü ve dün yapılan son güncellemeyle puanı 95'e indi. Yine de oyunun en iyi sürücüsü olmaya devam ediyor. Lewis Hamiton'ın puanı da 94'ten 93 puana indi ancak o da ikinciliğini korudu.

Charles Leclerc'in genel puanı bir puan düşerek 91'e inerken, George Russell Brezilya'daki zaferinin ardından bir puan daha kazanarak Ferrari pilotuyla aynı puana yükseldi.

Oyunda puanı yükselen diğer sürücü, 83 puana çıkan Esteban Ocon oldu. Takım arkadaşı Fernando Alonso ise 90 puanı korudu ve oyunun en iyi beşinci ismi olmayı sürdürüyor.

Bazı sürücülerin puanı ise (Eylül'deki güncellemeye göre) düştü. Sergio Perez (87), Pierre Gasly (81) ve Zhou Guanyu (77) bir puan gerilerken, Lance Stroll (78) ve Yuki Tsunoda'nın (75) iki puan geriledi. Ancak en büyük düşüş, Ekim ayı sonuna kıyasla üç puan kaybeden Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'ye ait.

Oyunun en kötü puanı 66 ile Latifi'ye ait.

Abu Dhabi GP sonrası sürücü puanları

Sürücü 29 Kasım güncellemesi sonrası puanlar Oyunun ilk çıkışındaki puanlar Max Verstappen 95 94 Lewis Hamilton 93 94 Charles Leclerc 91 (-1) 92 George Russell 91 (+1) 90 Fernando Alonso 90 89 Lando Norris 89 90 Carlos Sainz 88 87 Sergio Perez 87 (-1) 88 Sebastian Vettel 85 85 Esteban Ocon 83 (+1) 83 Valtteri Bottas 83 88 Pierre Gasly 81 (-1) 84 Alexander Albon 79 (-3) 82 Daniel Ricciardo 79 (-3) 83 Kevin Magnussen 79 81 Lance Stroll 78 (-2) 80 Mick Schumacher 77 (-3) 77 Zhou Guanyu 77 (-1) 70 Yuki Tsunoda 75 (-3) 78 Nicholas Latifi 66 (-3) 70 Önceki güncellemelerde puanlar: Pilot Takım 26 Eylül güncellemesi sonrası puan 22 Ağustos güncellemesi sonrası puan İlk çıktığında puan Max Verstappen Red Bull Racing 96 95 94 Lewis Hamilton Mercedes 94 94 94 Charles Leclerc Ferrari 92 91 92 George Russell Mercedes 91 92 90 Fernando Alonso Alpine 90 89 89 Lando Norris McLaren 90 90 90 Carlos Sainz Ferrari 89 88 87 Sergio Perez Red Bull Racing 87 88 88 Sebastian Vettel Aston Martin 85 85 85 Pierre Gasly AlphaTauri 83 82 84 Valtteri Bottas Alfa Romeo 83 86 88 Alexander Albon Williams 82 82 82 Daniel Ricciardo McLaren 82 84 83 Esteban Ocon Alpine 82 82 83 Kevin Magnussen Haas 80 81 81 Lance Stroll Aston Martin 80 80 80 Mick Schumacher Haas 80 79 77 Zhou Guanyu Alfa Romeo 78 75 70 Yuki Tsunoda AlphaTauri 77 76 78 Nicholas Latifi Williams 67 69 70