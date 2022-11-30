Verstappen, son güncellemeye rağmen F1 2022'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor
Max Verstappen, F1 2022 oyununa yapılan son güncellemenin ardından, bir puan gerilese de oyunun en güçlü sürücüsü olmaya devam etti.
Codemasters ve EA Games tarafından geliştirilen F1 2022 oyunu, birkaç yıldır sürücülere belli oranda puan veriyor.
Bu puan, sürücülerin deneyimi, yarış becerisi, farkındalığı ve saf hızı göz önüne alınarak belirleniyor. Bu yıl sürücülerin puanları, yıl içerisinde birkaç kez güncellendi.
Bir önceki güncellemenin ardından Verstappen 96 puanla oyunun en iyi sürücüsüydü ve dün yapılan son güncellemeyle puanı 95'e indi. Yine de oyunun en iyi sürücüsü olmaya devam ediyor. Lewis Hamiton'ın puanı da 94'ten 93 puana indi ancak o da ikinciliğini korudu.
Charles Leclerc'in genel puanı bir puan düşerek 91'e inerken, George Russell Brezilya'daki zaferinin ardından bir puan daha kazanarak Ferrari pilotuyla aynı puana yükseldi.
Oyunda puanı yükselen diğer sürücü, 83 puana çıkan Esteban Ocon oldu. Takım arkadaşı Fernando Alonso ise 90 puanı korudu ve oyunun en iyi beşinci ismi olmayı sürdürüyor.
Bazı sürücülerin puanı ise (Eylül'deki güncellemeye göre) düştü. Sergio Perez (87), Pierre Gasly (81) ve Zhou Guanyu (77) bir puan gerilerken, Lance Stroll (78) ve Yuki Tsunoda'nın (75) iki puan geriledi. Ancak en büyük düşüş, Ekim ayı sonuna kıyasla üç puan kaybeden Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'ye ait.
Oyunun en kötü puanı 66 ile Latifi'ye ait.
Abu Dhabi GP sonrası sürücü puanları
|Sürücü
|29 Kasım güncellemesi sonrası puanlar
|Oyunun ilk çıkışındaki puanlar
|Max Verstappen
|95
|94
|Lewis Hamilton
|93
|94
|Charles Leclerc
|91 (-1)
|92
|George Russell
|91 (+1)
|90
|Fernando Alonso
|90
|89
|Lando Norris
|89
|90
|Carlos Sainz
|88
|87
|Sergio Perez
|87 (-1)
|88
|Sebastian Vettel
|85
|85
|Esteban Ocon
|83 (+1)
|83
|Valtteri Bottas
|83
|88
|Pierre Gasly
|81 (-1)
|84
|Alexander Albon
|79 (-3)
|82
|Daniel Ricciardo
|79 (-3)
|83
|Kevin Magnussen
|79
|81
|Lance Stroll
|78 (-2)
|80
|Mick Schumacher
|77 (-3)
|77
|Zhou Guanyu
|77 (-1)
|70
|Yuki Tsunoda
|75 (-3)
|78
|Nicholas Latifi
|66 (-3)
|70
Önceki güncellemelerde puanlar:
|Pilot
|Takım
|26 Eylül güncellemesi sonrası puan
|22 Ağustos güncellemesi sonrası puan
|İlk çıktığında puan
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|96
|95
|94
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|94
|94
|94
|Charles Leclerc
|Ferrari
|92
|91
|92
|George Russell
|Mercedes
|91
|92
|90
|Fernando Alonso
|Alpine
|90
|89
|89
|Lando Norris
|McLaren
|90
|90
|90
|Carlos Sainz
|Ferrari
|89
|88
|87
|Sergio Perez
|Red Bull Racing
|87
|88
|88
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|85
|85
|85
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|83
|82
|84
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|83
|86
|88
|Alexander Albon
|Williams
|82
|82
|82
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|82
|84
|83
|Esteban Ocon
|Alpine
|82
|82
|83
|Kevin Magnussen
|Haas
|80
|81
|81
|Lance Stroll
|Aston Martin
|80
|80
|80
|Mick Schumacher
|Haas
|80
|79
|77
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|78
|75
|70
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|77
|76
|78
|Nicholas Latifi
|Williams
|67
|69
|70
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