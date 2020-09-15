Son değişikliklerle birlikte, 2021'de yere basma gücü seviyesi % 10 düşecek

Bu kaybın yaklaşık yarısı, bu senenin başında karar verilen taban tasarımının değişikliği ile elde edilecek.

Ancak Britanya GP'de yaşanan lastik sorunlarının ardından FIA ve F1, gelecek sene benzer sorunların olmaması için yere basma gücünün daha fazla kırpılması gerektiğine karar verdiler.

Bu konu hakkında yapılacaklar, geçen hafta yapılan teknik çalışma grubu toplantısında görüşüldü ve gerekli değişiklikler üzerinde anlaşıldı. Verilen kararlar, son doğrulama için FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak ancak genelde bu süreç formalite oluyor.

Normalde bu dönemde tüm takımların onayı olmadan değişiklik yapılamıyor ancak FIA'nın güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapılmasına izin veriliyor. Bu değişiklikler, güvenlik gerekçesiyle yapılacak.

FIA, tek koltuklu seriler teknik patronu Nikolas Tombazis, "Açıkçası bu değişikliklerin takımlarla görüşülmesi ve ardından Dünya Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor."

"Gelecek sene için araçlardaki yere basma gücü oranının daha da düşürülmesine karar verdik. Yere basma gücü seviyesinin biraz fazla arttığını hissediyoruz. Ve temel olarak takımlarla, birkaç seçenek üzerinde konuştuk. Aynı zamanda F1'deki aerodinami uzmanlarıyla işbirliği yaptık."

"Bu doğrultuda, takımların yorumlarını da dinleyerek listedeki bazı şeyleri seçtik. Bu kapsamda 3 küçük modifikasyon olacak."

"Kural maddelerinin doğru bir şekilde yazılması için, takımlarla görüşmeleri gelecek haftaya kadar sürdüreceğiz. Ardından Dünya Konseyi'ne başvuruda bulunacağız." dedi.

Yeni üç değişiklik için Tombazis, "Aracın yanındaki ve tabanın kenar bölgesindeki bazı delikleri kapatacağız. Arka fren kanalının alt kısmında yer alan kanatçık grubunu 40 mm daha dar yapacağız."

"İçeride yer alan ve referans plakasına kadar inen difüzör duvarlarını bir üst plaka ile kısıtlayacağız. Böylece 50 mm yukarıda bitecekler." dedi.

Bu değişikliklerden bazıları, taban değişikliği kararlaştırılırken de görüşülmüştü ve böylece yeniden hayata geçirilmiş oldu.

Tombazis, "Bunlardan bazılarını nisan ve mayıs aylarında görüşmüştük. Sonrasında taban değişikliğine karar verdik. Ancak sezon ilerledikçe, araçların ürettikleri yere basma gücünü gördükçe, daha fazla adım atmamız gerektiğini ortaya çıktı."

"Ardından yaklaşık bir hafta önce takımlarla bu değişiklikleri görüşmek için başka bir toplantı yaptık. Çok daha fazlası masadaydı. Ancak özellikle küçük takımlar için bütçeyi de düşünerek değiştireceğimiz alanları belirledik."

"Aracın ön tarafında bir şey değiştirmiyoruz çünkü ön kanatta yapacağınız en küçük değişikliğin, aracın kalanı üzerinde yan etkisi olur."

"Bu değişikliklerin, yaklaşık olarak aracın genel yere basma gücünü % 4-5 civarında azaltmasını bekliyoruz. Tabii ki bunlardan önce mayıs ayında tabanın arkası için aldığımız değişiklik kararı var. Hepsini düşünürsek, yaklaşık % 10 azalma olacağını söyleyebiliriz."

"Takımlar normal gelişim sürecinde bir senede yaklaşık % 4-5 civarında yere basma gücü kazanıyorlar. Açıkçası bu kesin bir bilimsel ifade değil çünkü takımların ne kadar performans kazandıklarını, tam olarak etkisini bilemiyoruz. Bunlar sadece tahminler." dedi.

F1'in teknik bölüm şefi Pat Symonds da son değişikliklere karar vermeden önce çok düşündüklerini söyledi.

Symonds, "Bu işte oldukça detaylı çalışma yaptık. Çok fazla simülatör çalışması yaptık. Sadece 4 tane değil, sonunda karar verdiğimiz taban giydirmesi dahil çok farklı seçeneklere baktık."

"Sadece düzlükteki basit yere basma gücü oranına bakmadık. Viraj dönme koşullarına, farklı sürüş yüksekliklerindeki etkilerine baktık."

"Ve hepsinin ötesinde, farklı aerodinamik tasarım felsefeleri bilgilerini kullanarak, özellikle belli takımların lehine ya da aleyhine olmayacak şeyleri seçmek için çok zorladık. Bu oldukça önemli bir konu." dedi.