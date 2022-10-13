Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?

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Sürekli olarak gelişimi sürdüren takım, Japonya GP'de aracın arka tarafında Suzuka pistinin gereksinimlerine daha iyi uyacak bir kiriş kanat tasarımı kullandı.

Bu, Singapur'da araca eklenen güncellemelerin büyüklüğünü düşündüğümüzde, yine de gerekli olan ince bir güncellemeydi.

Sebastian Vettel, en son parçalarının yardımıyla Azerbaycan GP'den sonra ilk defa sıralamalarda 3. bölüme geçti ve iyi yarış performansıyla Fernando Alonso'nun önünde kalarak 6. olmayı başardı.

Gridde birçok takımda olduğu ve yukarıdaki resimde de görebileceğiniz üzere, kiriş kanat bölümü tam olarak arka kanada bağlantılı değil. Bu sayede bu bölüm parça parça çıkarılabiliyor ya da kullanılabiliyor.

Bu metot, kanadın tasarımı ve ağırlığı gibi sebeplerle bazı olumsuz yönlere sahip ancak bu sayede her piste uyacak farklı kanatlar getirmek yerine, piste özgü değişiklikler yapılabiliyor. Bu, çok yönlü ve uygun maliyetli bir seçenek.

Aston Martin AMR22 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Singapur'a getirilen yeni taban, Japonya'da da araçtaydı ve takım daha çok tabanın kenar kısmının tasarımına odaklandı.

Taban yapısının çok ciddi bir şekilde değiştiği açık bir şekilde görülüyordu. Yukarıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümlerde, eski tabana göre yapılan değişiklikleri görebilirsiniz.

Taban kenarının ön kısmında yer alan Gurney kanatçıklarla yönlendirme başlıyor ve sonrasındaki çıkıntılı bölümde ciddi değişiklik bulunuyor. Taban arka lastiğe doğru giderek daraldıkça, bir kesik ve taban üstü kanadı daha yer alıyor.

Bu çözümü Ferrari F1-75 ve Red Bull RB18'de de görmüştük. Rakiplerinde olduğu gibi bu kanat muhtemelen, taban altında yer alan buz pateni kanadına bağlanmış durumda.

Kesikten hemen sonra yükseltilmiş bir zemin bölümü ile birlikte bu kanadın kullanılması, lastik püskürmesi ile mücadeleye yardımcı olmak için arzu edilen akış yapılarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Lastik püskürmesi, lastiğin dönmesi ve deformasyonunun neden olduğu bir olgudur ve yumuşatılmadan bırakıldığında difüzörün performansını azaltabiliyor.

Alfa Romeo C42 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin'in en yakın rakibi olan Alfa Romeo, şampiyonada 6. sırada yer alıyor. Bu, geçen sene 9. olmaları dikkate alınırsa oldukça büyük bir ilerleme.

Ancak Alfa Romeo'nun son dönemde puan kazanamaması, tam tersi güçlü puanlar alan Aston Martin'in gerisine düşme riskini ortaya çıkardı.

Alfa Romeo, Japonya GP'ye yeni bir ön kanat tasarımı getirdi. Yeni tasarımda ön kanat kenar plakası ve üst iki planyanın tasarımı değiştirildi.

Takım, aracın başka yerlerinde bulunan performansa dayalı olarak önden arkaya dengelenmesine yardımcı olmaya açıkça istekli olsa da, çabalarının bir kısmını hava akışı yönetimine odaklama fırsatını da yakaladı.

Bu, planyaların kenar plakasının alt bölümüne bağlanma biçimini ayarlayarak yapıldı. Kısa olan üstteki planyalar hem kenar plakasından uzaklaştırıldı, hem de daha kıvrımlı bir şekilde bağlandı.

Bu sayede kenar plakası ile planyalar arasında (aşağıdaki resimde sağ üst iç resim) bir boşluk oluştu ve bu, tasarımcılara şeklini değiştirebilecekleri bir alan sağladı.

Bunun sonucunda, ön kanadın oluşturduğu kirli havanın dışarı yönlendirilme şekli, eski kanada göre daha farklı oldu.

Alfa Romeo C42 front wing comparison

Ön kanadın dış kısmında olduğu gibi iç kısmında da değişiklik yapıldı. Bunun da aracın önüyle arkası arasında denge bulmada yardımcı olması bekleniyor. Yukarıdaki resimde yeşil ile işaretlenen bölümdeki üstteki iki planyanın iç kısımları daraltıldı. Bu, hareketli bölümün yeniden dağılımına izin verir, bu da burun çevresinde farklı bir akış şeması olmasını sağlar.

Alpha Tauri AT03 rear wing comparison (Japan-France)

AlphaTauri, Singapur GP'ye getirdiği yeni burun ve ön kanat güncellemesini kullanmaya devam ederken, Japonya'ya yeni bir arka kanat getirdi.

Geçmişte birçok kez gördüğümüz üzere, arka kanattaki yere basma gücünü arttırmak için planyalar arasındaki boşluklar arttırıldı ancak diğer taraftan sürtünmeyi azaltmak için de bazı önlemler alındı.

Bu hedeflere ulaşabilmek için tasarımcılar, kenardaki geçiş bölümünü (sol üst Japonya, sağ üst Fransa) daraltırken dış bölümü daha köşeli hale getirildi.

Bu değişikliklere bağlı olarak kanat ucu girdabında olabilecek kayıpları azaltmak için, mavi ok ile gösterilen bölümdeki oyuk daha da arttırıldı.

Bu, AlphaTauri için yeni bir tasarım sayılmaz çünkü takım sezon içerisinde düşük ve yüksek yere basma gücü gereksinimlerine göre kanatlarında bu tür değişiklikler yaptı.

Takım, Fransa'dan sonra ilk defa Suzuka'da orta ve yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde kullandığı kaşık şeklinde orta bölüme sahip kanadı kullandı.

Pierre Gasly, sıralamalarda ve yarışta yüksek yere basma gücü gerektiren arka kanadı kullanırken Yuki Tsunoda ise yeni orta-yüksek yere basma gücü kanadını kullandı.

AlphaTauri, yeni ön kanat tasarımını Japonya'da kullanmaya devam etti. Yukarıdaki çizimlerden göreceğiniz üzere, iki tasarımın alt tarafı, birbirlerinden oldukça farklı duruyor.

Ferrari F1-75 sidepods comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, ilk olarak Fransa GP hafta sonunda tanıttığı yeni tabanın güncellenmiş versiyonunu birkaç yarıştır test ediyordu ve sonunda o güncellemeleri Japonya'da kullandı.

Yeni versiyonun performansını doğrulayan takım, aynı gelişim yolu doğrultusunda taban kanatlarında ve altında güncellemeler yaptı. Metal destek kolunda değişiklik yapılması, taban altındaki belli noktaların esnekliğinin değiştirildiğini işaret ediyor.

Taban bileşenlerinin önündeki ana değişiklik, daha büyük bir oyuk kullanılan dış zemin çitindeydi. Bunların dışında tabanın ucundaki önlük kısmında, ayırıcıda ve önlük kanadında da değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin yerel akış yapıları üzerinde kesinlikle bir etkisi olacak ve Belçika Grand Prix'sinden bu yana ortaya çıkan sürüş yüksekliği hassasiyeti sorunlarını azaltacaktır. Ancak daha da önemlisi, hava akışının akış şeması değiştirilecek.

Bu değişiklikler, aracın alt kısmında yer aldığı için bu aşamada o değişiklikleri gösterme şansımız bulunmuyor.

Daha önceden tabanın dış kısmına bağlanan metal destek kolu, son güncelleme ile kısaltıldı ve daha içeride yer alan rampa bölümüne bağlandı.

Bu, muhtemelen tabanın arka lastiğin önüne denk gelen kısmına daha fazla özgürlük sağlayacak ve takımın aerodinamik performansı artırmak için bu esnekliği kullanmasına izin verecek.

Dikkat çekici bir şekilde, iç resimde göreceğiniz üzere bu bölümdeki karbon desen de değiştirildi. Bu da takımın esneklikten daha fazla ek fayda aradığını gösteriyor.