Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Red Bull yönetimi, Sergio Perez'in takımda yarışmaya devam edeceğini açıkladı.



Takım patronu Christian Horner ve motor sporları danışmanı Helmut Marko, Perez'in geleceğini görüşmek için pazartesi günü bir araya geleceklerini duyurmuşlardı.



Sergio Perez, henüz iki ay önce 2026 yılına kadar devam edecek yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak performans şartlarına göre bu sözleşme yaz arasında sona erdirilebilirdi.



Liam Lawson veya Daniel Ricciardo'nun, Meksikalı pilotun yerini alması düşünülüyordu ancak şimdilik Red Bull'da her şey aynı şekilde devam edecek.



Perez, son sekiz yarışta sadece 28 puan topladığı için büyük baskı altındaydı. Verstappen aynı dönemde 141 puan topladı.



Bu durum McLaren'in takımlar şampiyonasında büyük bir hızla Red Bull ile arayı kapatmasına neden olmuştu ancak takımdan Perez ile devam kararı geldi.



Takım patronu Christian Horner, bu akşam Milton Keynes'teki fabrikada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Checo, son dönemdeki tüm spekülasyonlara rağmen Red Bull pilotu olmaya devam edecek."



"Yaz arasından sonra geçmişte iyi performans gösterdiği pistlerde yapacaklarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama sırasında Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner'ı kucaklıyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images