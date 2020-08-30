Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!
paylaşım
yorumlar
Carlos Sainz, Belçika GP öncesinde gride çıkış turunda aracının egzozunda yaşanan sorunun ardından yarışa katılamayacak!
Yarış öncesinde gride çıkış turu için yola çıkan Sainz'ın aracından dumanlar yükseldi. İspanyol sürücü bunun üzerine garaja geri döndü ve McLaren mekanikerleri hemen motor kapağını sökerek sorunu incelemeye başladılar.
Telsiz mesajında Sainz, aracında bir şeyin kırıldığını söyledi. Sorunun egzoz kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
Bu sorunu tamir etmek için yeteri kadar zaman olmadığı için, Sainz için Belçika GP başlamadan bitmiş oldu. Sainz aracından çıkarak yarış tulumlarını normal kıyafetleri ile değiştirdi.
Sainz, yarışa 7. sıradan başlayacaktı.
Önceki haber
Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak
Sonraki haber
Canlı Anlatım: Belçika GP
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Belçika GP
|Pilotlar
|Carlos Sainz Jr. Şimdi al
|Takımlar
|McLaren Şimdi al
|Editör
|Luke Smith
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov