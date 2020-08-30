Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!

Yarış öncesinde gride çıkış turu için yola çıkan Sainz'ın aracından dumanlar yükseldi. İspanyol sürücü bunun üzerine garaja geri döndü ve McLaren mekanikerleri hemen motor kapağını sökerek sorunu incelemeye başladılar.

Telsiz mesajında Sainz, aracında bir şeyin kırıldığını söyledi. Sorunun egzoz kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Bu sorunu tamir etmek için yeteri kadar zaman olmadığı için, Sainz için Belçika GP başlamadan bitmiş oldu. Sainz aracından çıkarak yarış tulumlarını normal kıyafetleri ile değiştirdi.

Sainz, yarışa 7. sıradan başlayacaktı.