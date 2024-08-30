Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!
Mercedes’in genç yeteneği Kimi Antonelli, takımdaki ilk antrenman seansında yüksek hızda bir kaza geçirdi. Antonelli’nin durumu iyi ancak kaza takımın yarış hafta sonu planları etkilenebilir.
Mercedes’in genç sürücüsü Kimi Antonelli, Mercedes ile çıktığı ilk antrenman seansının ilk 10 dakikası içinde Parabolica virajında yüksek hızda spin atarak bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından kırmızı bayrak çıkarken, Antonelli'nin sağlık durumu hakkında endişeler vardı.
Ancak sürücünün telsizden durumunun iyi olduğunu bildirmesi üzerine rahat bir nefes alındı.
Mercedes’in takım patronu Toto Wolff ise telsizden Antonelli’ye, "Her şey yolunda, Kimi. Her şey yolunda," diyerek moral verdi.
Mercedes İletişim Sorumlusu Bradley Lord, olayla ilgili olarak, "Araç elimize yeni geçti. Kaza gerçekten de çok şiddetliydi. Bu yüzden Kimi hala medikal merkezde. Durumunun iyi olmasını umuyoruz," dedi.
Kazadan sonra, Kimi Antonelli'nin güncellenmiş tabanla yarıştığı, Lewis Hamilton'ın ise karşılaştırma amacıyla eski tabanı kullandığı doğrulandı.
Ancak Mercedes yedek parçalara sahip olduğu için, yarış hafta sonu planları üzerinde büyük bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.
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