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Formula 1 / Katar GP Haberler

Son dakika: Carlos Sainz yakıt sistemi sorunu nedeniyle Katar GP'ye katılamayacak!

Ferrari, Carlos Sainz'ın aracında yakıt sisteminde oluşan bir sorun nedeniyle Katar GP'ye katılamayacağını açıkladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Mechanics on the Sprint grid with Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sprint yarışında 6. olan Sainz, Cuma akşam gerçekleştirilen sıralamalarda ikinci seansta 12. olarak elenerek sürpriz yapmıştı.

Zaten gerilerden başlayacak olan Sainz'ın aracının yakıt sisteminde, zamanında tamir edilemeyecek bir sızıntı olduğu fark edildi. Ferrari, yarışa yaklaşık bir saat varken Sainz'ın yarışa katılamayacağını açıkladı.

Bu, Ferrari adına bugün sadece 5. sıradan başlayacak Charles Leclerc'in mücadele edeceği anlamına geliyor.

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