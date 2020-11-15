Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Gasly, dünkü sıralamalarda 15. olunca AlphaTauri güç ünitesi değişimi başvurusunda bulundu. Takımlar normal şartlarda bu tür değişiklikleri teknik bir sorunu gerekçe göstererek yapabiliyorlar.

FIA Teknik Delegesi Jo Bauer bu değişiklik talebini kabul etti. Bu değişiklikle Gasly'nin yeni bir güç ünitesine geçmesi ve yarışa en arkadan başlaması gerekiyordu.

Ancak McLaren pilotlarının grid cezası alıp Gasly'nin 13. sıradan başlama hakkı kazanmasının ardından AlphaTauri, araçta çalışmalara başlasa da motor değiştirmekten vazgeçti ve bu işlemi yapmadı.

Bu sabah bu durumu fark eden Jo Bauer, konuyu hakemlere taşıdı ve takımın teknik bir arıza olmadan değişiklik talebinde bulunduğunu, motor kapağı açıldığı için aracın arka tarafında bir değişiklik olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Yapılan incelemenin ardından Gasly ceza aldı ve yarışa son sıradan başlayacak.

Bu arada yarış öncesi gride çıkış turunda sorun yaşayan ve tekrar pite dönen Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, pit yolu kapatılmadan çıkamadıkları için yarışa pit yolundan başlayacaklar.