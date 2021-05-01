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Formula 1 / Portekiz GP Röportaj

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son bölümde geride kalmasının sebebi olarak kendisini işaret etti.

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

Portekiz'deki sıralama turları, Ferrari pilotu Charles Leclerc için oldukça inişli çıkışlı geçti. Monakolu sürücü, ikinci bölümde orta lastikle son bölüme kalacak kadar hızlıydı.

Ancak son bölümde sekizinci en iyi zamanı yaptı ve takım arkadaşı Carlos Sainz'ın ardında kaldı.

Ne olduğu sorusuna Leclerc, "Yeterince iyi değildim, istediğim turu atamadım ve tüm sıralama turları boyunca çok tutarsızdım. Rüzgar işleri kesinlikle zorlaştırdı, fakat durum herkes için aynıydı. Sadece daha iyi bir iş çıkarmalıydım. İkinci bölümdeki performansımdan memnunum çünkü orta lastikle son bölüme kalmayı başardık ve bunu başarmak kolay değildi. Fakat üçüncü bölümde yeterince iyi bir iş yapamadım." cevabını verdi.

Üçüncü bölümde zorlanmasına neden olan şeyin ne olduğu sorusuna Leclerc, "Dediğim gibi çok tutarsızdım ve üçüncü bölüm gerçekten çok zordu. Genellikle sıralama turlarına katıldığımda hızlı bir tur atmak için kendime güveniyorum. Fakat bu sefer her şey yolunda gitmedi."

"Temelde rüzgarla ilgili olduğun düşünüyorum. Rüzgar hissediyordum fakat tahmin edemiyordum. Bazı sürücüler rüzgarla daha iyi baş ettiler, fakat ben yapamadım. Yeterince iyi bir iş çıkaramadım."

 

"Yine ikinci bölümde orta lastiklerle son bölüme kalmayı başardım ve umarım yarış için olumlu sonuçlar getirir."

"Carlos üçüncü bölümde oldukça iyi bir iş yaptı."

"Umarım farklı lastik tercihiyle beraber iyi bir yarış çıkarabiliriz."

Leclerc, yumuşak lastiklerin çabuk aşındığını ve bu yüzden orta lastiklerin denemeye değer olduğunu belirtti.

"Yumuşak lastiklerin antrenman turlarında aşındığını gördüm. Orta lastiklerde de aşınma var ama yarın orta lastiklerin daha iyi olacağını ve yumuşak lastiklerin aşınma anlamında daha fazla zorluk çekeceğini düşünüyorum."

Leclerc, grubun çok yakın olduğunu ve her hatanın bedelinin ağır olabileceğini söyledi.

"Yarın için hepimiz çok yakın görünüyoruz. Şartlar bugünkü gibi kalırsa daha az hata yapan isimler önde bitirecekler. Çünkü rüzgar nedeniyle aracın arka kısmını kaybetmek çok kolay, araç çok kayıyor. Bu yüzden daha az hata yapanlar önde bitirecek."

"Savaştığımız sürücüler arasında orta lastikle başlayan ilk taraf biziz. Umarım iyi başlayabiliriz ve ilk turda pozisyon kaybetmeyiz. Çünkü bu lastikleri ısıtma çok zor. Ancak sonrasında bu lastikler daha iyi olmalı."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Giacomo Rauli

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