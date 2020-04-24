Son 10 yılda F1'e en çok para harcayan sponsor Petronas oldu

Formula Money ve GPFans, koronavirüs günlerinde sponsorlara yönelik bir araştırma yaptılar. Buna göre 2010'dan bu yana spora en çok para yatıran marka Petronas oldu.

Mercedes'in ana sponsoru olan Petronas, 2010'da spora geri döndüğünden bu yana Mercedes'in ana sponsoru konumunda yer alıyor.

Malezyalı petrol şirketi aynı zamanda Mercedes'in yakıt ve yağlayıcı sponsoru. Rakamlara göre Petronas şimdiye kadar 735 milyon dolar harcadı.

İkinci sırada Formula 1'deki en büyük sponsorlardan birisi olan Philip Morris yer alıyor. Tütün reklamcılığının yasaklanmasına rağmen Philip Morris, Ferrari ile olan ortaklığını sürdürdü. Son olarak Mission Winnow ile Ferrari'yi desteklemeye devam ederken, geride kalan 10 yılda 625 milyon dolar harcadı.

Fernando Alonso ve Jenson Button gibi isimleri destekleyen ve hem Ferrari hem de McLaren'la çalışan, daha sonra da spordan çekilen Santander 514 milyon dolar harcadı.

Ferrari'nin tedarikçisi Shell 412 milyon dolar, Pirelli 381 milyon dolar, Infiniti 345 milyon dolar, Rolex 327 milyon dolar harcadı.

Son olarak Vodafone 299 milyon dolar, Mobil 1 237 milyon dolar ve Claro/Telcel/Telmex 218 milyon dolar harcadı.

*Not: Veriler ve bilgiler Formula Money&GPFans'e aittir.

Son 10 yılın en büyük 10 sponsoru:

Şirket Sponsorluk Tutarı 1. Petronas 735 milyon dolar 2. Philip Morris International 625 milyon dolar 3. Santander 514 milyon dolar 4. Shell 412 milyon dolar 5. Pirelli 381 milyon dolar 6. Infiniti 345 milyon dolar 7. Rolex 327 milyon dolar 8. Vodafone 300 milyon dolar 9. Mobil 1 237 milyon dolar 10. Claro / Telcel / Telmex 218 milyon dolar

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