Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

2019 Japonya GP

2019 sezonunda şampiyonayı 5. sırada tamamlamak için mücadele veren Renault, gayet başarılı bir Japonya Grand Prix'si geçirmişti. O dönemde Fransız ekip için süren Daniel Ricciardo yarışı yedinci, Nico Hulkenberg de dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Ancak yarışın ardından Renault'yla 5.'lik mücadelesi veren Racing Point, Renault'nun aracını protesto etmiş ve Renault'nun fren dengesini değiştirmek için özel elektronik sistemler kullandığını öne sürmüştü.

Racing Point'in bu iddiası doğru da çıktı ve Renault'nun fren dengesini değiştirmek için özel elektronik sistemler kullandığı açıklandı.

Renault aracında Ricciardo ve Hulkenberg'e fren ayarı konusunda yardımcı olan sistem, teknik açıdan kurallara aykırı değildi. Yani aslında Renault bir gri alan bulmuştu ve FIA da yaptığı açıklamada bu sistemin legal olduğunu vurgulamıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Renault tarafından kullanılan arka fren kontrol yazılımı, Teknik Kuralların 11.9 maddesine belirtilen kontrol sisteminin içerisinde yer alan bir parça. Öyle olduğu için sistem teknik kuralların 11.1.3 ve 11.1.4 maddelerine uyuyor. Belirtilen sistem, şikayet edildiği gibi yarış öncesinde ayarlanmıyor. Renault pilotları, Teknik Kuralların 8.6.3 maddesinde belirtildiği gibi fren dengesini kontrol etmek için direksiyondaki düğmeleri kullanıyorlar. Bu düğmeler FIA'nın Standart elektronik kontrol ünitesine bağlılar.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı hakemler, Renault'nun teknik kurallardaki belli açıkları kullanmak için yenilikçi bir çözüm kullandığı sonucuna vardı.

Her ne kadar bu sistem teknik açıdan illegal olmasa da FIA, bunun sportif regülasyonların 27.1 yani sürücünün "aracı yalnız başına ve yardımsız" kullanması gerektiği maddesine aykırı olduğunu söylemiş ve Renault araçları diskalifiye edilmişti.

Elbette bu sistem sürücüye yardımcı oluyordu ve fren dengesini kendi değiştiriyordu. Renault, araçtaki sürücüye yardım eden birçok şeyin olduğunu belirten bir savunmada bulundu.

Konu hakkında konuşan ve o dönem takım patronluğu görevinde bulunan Cyril Abiteboul, bu sistemin sürücüye yardım ettiğini belirtmiş ancak araçtaki birçok şeyin sürücüye yardım ettiğini ve bu kuralın daha açık olması gerektiğini söylemişti.

Renault yine de karara itiraz etmedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2019 Singapur GP

2019 Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında yine bir Renault aracı diskalifiye edilmişti. Ricciardo'nun sıralama turları seansında kaydettiği bir zaman turunda MGU-K'nin izin verilen enerji verme limitini aştığı tespit edilmişti.

MGU-K'in verebileceği maksimum güç olan 120 kilowatt'ın aşılmasının ardından Ricciardo, sıralama turlarından diskalifiye edildi. Bu ihlal, sadece birkaç saniyeliğine gerçekleşmişti ve Renault, bunun kerb'ün üzerinden geçilirken yaşandığını söylemişti.

Fransız ekip, bu kararı da temyize taşımadı.

2019 Azerbaycan Grand Prix

Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından 2 pilot diskalifiye edildi. Diskalifiye edilen ilk pilot Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'di. Raikkonen'in aracının ön kanadı, kurallarda belirlenen kuvvet uygulandığında 5 milimetreden daha çok esnediğinden, Fin pilot sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Sıralama turlarından diskalifiye edilen bir başka pilot Pierre Gasly oldu. Fransız pilotun aracının ise yakıt akışı limitini aştığı belirlendi. Bir saatte 100 kilogramlık yakıt akışı limitini aşan Gasly de sıralama turlarından diskalifiye edildi.

İki takım da verilen kararlara itiraz etmedi.

2018 Birleşik Devletler GP

Esteban Ocon, izin verilen yakıt akışı limitini aştığından yarıştan diskalifiye edilmişti. Haas pilotu Kevin Magnussen ise araçta bulunabilecek maksimum yakıt limiti olan 105 kilogramı aştıklarından yarıştan diskalifiye edildi.

İki takımın takım patronu da kuralların mantıksız olduğunu belirtse de iki takım da verilen kararlara itiraz etmediler.

2018 İtalya Grand Prix

Romain Grosjean, Monza'da mükemmel bir performans göstererek yarışı 6. sırada tamamlamış ve bu sonucuyla Haas'ın Renault'yu geçerek şampiyonada 4. sıraya yükselmesine yardımcı olmuştu.

Grosjean'ın güçlü sonucunun ardından şampiyonada 4. sırasını Haas'a kaybeden Renault, yarışın ardından Grosjean'ın illegal bir taban bir kullandığını öne sürdü ve Grosjean'ın tabanını protesto etti.

2018 sezonunda yaz arasına gidilmeden önce, Temmuz ayında, araçların tabanlarıyla alakalı bir teknik direktif yayınlanmıştı. FIA, direktifte belirtilen değişikliklerin İtalya Grand Prix'sine kadar yapılmasını istemişti.

Ancak Haas'ın İtalya GP'deki tabanı bu değişikliklere uygun değildi. Dolayısıyla Grosjean diskalifiye edildi.

Amerikalı ekip, sınırlı süreden dolayı yeni tabanları hazırlayamadıklarını belirtti ve FIA'dan bu konuda esneklik istedi ancak FIA, bunu kabul etmedi.

Haas, ardından bu karara itiraz etti ve olay temyize taşındı ancak karar değişmedi ve Grosjean 8. sırasını kaybetti. Bunun sonucu olarak da Haas, şampiyonada 5. sırayı geriledi.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18 Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

2015 Brezilya GP

Felipe Massa, Brezilya Grand Prix'sinden ilginç bir nedenden dolayı diskalifiye edilmişti. Massa'nın sağ arka lastiği, izin verilen sıcaklık limitini aşmıştı.

Peki neden lastiklerde sıcaklık limiti vardı?

2015 Belçika Grand Prix'sinde yaşanan lastik patlamalarının ardından, Pirelli lastik basınçlarını arttırdı ve her yarış öncesinde takımların lastik basınçları ölçülmeye başlandı. Monza'daki ilk kontrolde Mercedes araçlarının lastiklerinin belirlenen limitin altında olduğu görülmüştü ve bu olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Mercedes pilotları bu olayda ceza almadılar ve Monza'dan sonra gridde limitlerin altında basınca sahip takım görülmedi.

Ancak sonrasında her zaman olduğu gibi takımlar yeni bir çözüm buldular.

Takımların yarış öncesi kontrollerinden önce frenlerini ısıtarak lastiklerini de ısıtmaya başladığı ve formasyon turunda lastik ve frenlerini soğutmaya başladıkları ortaya atıldı.

Takımlar bunu yaparak, basınçları etkileyebiliyordu. Sıcaklıklar yarış öncesi arttırılıyordu ve yarış öncesi kontrollerden geçiliyordu, sonrasında ise formasyon turunda lastikler ve frenler soğuduğunda basınç düşüyordu.

Böylelikle bazı takımların yeni getirilen basınç limitine rağmen hâlâ eski değerlerde hatta daha düşük basınçlarda yarışabildiği öne sürülmüştü.

Aşağıdaki görselde Mercedes'in kullandığı fren ısıtma tasarımını görebilirsiniz.

Mercedes W06 rear brake drum heaters Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımlar, lastiklerini ısıtarak basınç konusunda avantaj sağladığından; lastik ısıtılmasına bir sınır getirilmişti ve lastikler yarış öncesinde en fazla 110 derece olabilirdi.

Massa'nın lastiği ise yarış öncesinde 137 dereceye kadar çıkmıştı. İzin verilen limit ise 110 dereceydi. Williams, ellerindeki bütün sensörlerin kendilerinin limitlerin içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Massa ise bunun performanslarına herhangi bir getirisi olmadığını belirtmişti.

İngiliz ekip bu karara itiraz etmek üzereydi ancak sonrasında bu karardan vazgeçildi.

2014 Abu Dhabi GP

2014 yılının Grand Prix'sinin sıralama turlarının ardından, Red Bull araçları yine esnek kanatlarıyla gündemdeydi. Adrian Newey'nin esnek kanatları sevdiği ve bu çözümün limitlerini zorladığı biliniyor.

Newey, çoğu zaman bu tasarımları kurallara uygun şekilde kullansa da Abu Dabi GP'nin sıralama turlarının ardından Red Bull araçları, ön kanatları izin verilenden fazla esnediği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Newey, bu kararın ardından bütün takımların kanatlarının esnediğini söylemişti. AMuS ise FIA'nın sıralama turlarının ardından yukarı sıralarda yer alan tüm takımların ön kanatlarını kontrol ettiğini ve sadece Red Bull'un ön kanadının kuralları ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Newey ve Red Bull, bütün takımların aynı şekilde kurallarla oynadığını söylese de hakemlerin kararını kabul ettiklerini ve yarışa gridin en arkasından başlayacaklarını ifade ettiler.

Red Bull tarafından yayınlanan açıklamada, "Bütün takımlar kuralları aynı şekilde yorumlamış ve onlarla benzer bir şekilde oynamışken; ön kanat testlerinin ardından sadece bizim diskalifiye edilmemizden dolayı hayal kırıklığına uğruyoruz."

"Takım, hakemlerin bu kararını kabul ediyor ve yarışa gridin arkasından başlayacak." ifadelerine yer verildi.

2014 Britanya GP

O dönem Lotus pilotu olan Pastor Maldonado, sıralama turlarından diskalifiye edilmişti. Takım, tıpkı Vettel'e olduğu gibi 1 litrelik yakıt örneği veremediğinden diskalifiye edildi.

Takım, o dönem kendilerine motor tedarik eden Renault'nun mühendislerinin bir hata yaptığını belirtirken; kararı temyize taşımadı.

2014 Avustralya Grand Prix

Daniel Ricciardo, 2014 sezonunun ilk yarışından diskalifiye edilmişti. Ricciardo'nun aracının yakıt akışı limitini aştığı tespit edildi. Yakıt akışı limiti saatte 100 kilogram olarak belirlenmişti.

Red Bull, diğer olayların aksine bu olaya itiraz etti ve olayı temyize taşıdı. Avusturyalı ekip, FIA'nın yakıt akışı ölçme sensörlerinin doğru çalışmadığını belirtmişti.

Olay temyize gitse de Red Bull, FIA'nın kararını değiştiremedi ve Ricciardo, Red Bull'daki ilk yarışından diskalifiye edilmiş oldu.

2013 Abu Dabi GP

Lotus pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarından diskalifiye edilmişti. Fin pilotun aracının tabanının ön bölümünün kurallarda belirtilen kuvvet uygulandığında 5 milimetreden fazla esnediği belirlendi.

Takım, tabanın ön bölümünün kerblerden alınan bir hasardan dolayı bu kadar esnemiş olabileceğini söyledi.

2013 Britanya GP

Force India pilotu Paul di Resta, 2013 Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarından diskalifiye edilmişti. Bildiğiniz gibi FIA, sıralama turlarının ardından ve sıralama turları devam ederken araçları tartısına çağırıyor ve araçların izin verilen minimum ağırlık seviyesinin altında olup olmadığını kabul ediyor.

2013 araçları günümüzdeki araçlarından daha hafifti ve o sezon minimum ağırlık limiti 642 kilogramdı. Di Resta'nın aracı ise 640,5 kilogramdı. Bu nedenden ötürü di Resta, sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Takım, bu karara katılmadı ve bunun FIA'nın hatalı tartılarından kaynaklanabileceğini söyledi ancak bu karara resmi olarak itiraz edilmedi.

2013 Çin Grand Prix

Red Bull pilotu Mark Webber, aracından 1 litrelik numune alınamamasının ardından sıralama turlarından diskalifiye edilmişti. Takım, bunun yakıt doldurma aletinde yaşanan bir hatadan dolayı kaynaklandığını açıkladı ve karara itiraz etmedi.

2012 Abu Dabi GP

2012 Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turlarının ardından Vettel, aracını tıpkı Macaristan'daki yarışın ardından yaptığı gibi kenara çekti. Vettel, kendisini almaya gelen araçla garajına döndü.

Vettel'in kenara çektiği aracından 1 litrelik numune alınamadı ve Vettel, sıralama turlarından diskalifiye edildi. Şampiyonluk mücadelesinin oldukça yakın geçtiği bu dönemde bu hata, Vettel'in yarışa sonuncu sıradan başlaması anlamına geliyordu.

Red Bull, bu hatanın nedeninin motor tedarikçisi Renault mühendislerinin yanlış hesaplamalarından kaynaklandığını açıkladı ve kararı temyize taşımadı.

Diskalifiye edilen Vettel'in aracında geçiş yapmayı kolaylaştıracak ayarlar yapıldı ve Vettel yarışa pit yolundan başladı. Alman pilot, kendisi için oldukça olaylı geçen bu yarışı 3. sırada tamamladı ve aldığı hasarı azaltmayı başardı.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8 pistte duruyor Fotoğraf: Sutton Images

2012 İspanya Grand Prix

O dönem McLaren için süren Lewis Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edilmişti. Hamilton'ın aracından da gerekli olan 1 litrelik numune alınmadı ve İngiliz pilot ilk sırada tamamladığı sıralama turlarından diskalifiye edildi.

McLaren, bir mekanikerin araca yakıt doldururken yaptığı bir hatadan dolayı bu olayın yaşandığını açıkladı ve karara itiraz etmedi.

Hamilton'ın pole pozisyonunu kaybetmesiyle birlikte, Williams pilotu Pastor Maldonado ilk sıraya yükselmiş oldu ki Venezuelalı pilot, ilk sıradan başladığı bu yarışta galibiyete ulaşarak kariyerinin ilk ve tek zaferini almıştı.

2011 Almanya Grand Prix

Toro Rosso pilotu Sebastien Buemi, sıralama turlarının ardından diskalifiye edildi. Bunun sebebi de yakıt temelliydi ancak Buemi, aracından numune alınamadığı için diskalifiye edilmedi.

FIA, takımların sezon boyunca aynı benzini kullanmasını istiyor çünkü durum böyle olmadığında, takımlar ve benzin tedarikçileri birkaç milisaniye daha gelişebilmek adına milyonlar harcıyorlardı ve FIA, bunu istemedi.

Her hafta sonu aynı spesifik karışımın kullanıldığından emin olmak isteyen FIA, takımlardan sezon başlamadan önce kullanacakları karışımı seçmelerini istiyor. Takımlar, sezon boyunca kullanacakları karışımın numunesini sezon başlamadan önce FIA'ya veriyorlar.

FIA da sıralama turları ve yarışın ardından araçtan aldığı yakıt numunelerini, sezon başında takımların kendilerine verdiği örnekle karşılaştırıyor ve takımların sezon başında kullanmayı seçtikleri yakıt karışımını kullandığından emin oluyor.

2011 Almanya Grand Prix'sinin ardından ise Buemi'nin aracından alınan yakıt, sezon başından verilen numuneyle uyuşmuyordu. Bu yüzden de Buemi, sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Takım, Buemi'nin aracına o hafta sonu tamamıyla yeni bir yakıt sistemi takıldığını ve bu yakıt sisteminin içindeki kimyasalların yakıtın farklılaşmasına neden olabileceğini söylemişti ancak bu karara itiraz edilmedi.

2011 Avustralya Grand Prix

İki Sauber aracı da arka kanadın bazı elementlerinin yarı çapı izin verilen limiti birkaç milimetreyle aştığından diskalifiye edildi.

Takım, bunun kendilerine herhangi bir avantaj getirmediği söyledi ancak karara itiraz etmediler.

Sergio Perez, Sauber C30 Ferrari