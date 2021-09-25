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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sochi'de beklenen yağmur başladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sochi'de cumartesi günü beklenen yağmur, gece saatlerinde başladı ve Formula 2 yarışlarının programı daha şimdiden ertelendi.

Sochi'de beklenen yağmur başladı

Hafta başında yapılan tahminlerde, cumartesi günü sağanak yağışın etkili olacağı belirtiliyordu ve beklenen yağmur, gece saatlerinde başladı.

Sabah devam eden gök gürültülü sağanak yağışla beraber Sochi pisti tamamen ıslandı.

Haber yazıldığı anda da sağanak yağmur devam ediyor.

TSi 10:35'te Formula 2 yarışının başlaması planlanıyordu fakat pit yolunun açılışı ertelendi. Yarışın bir süre daha ertelenmesi bekleniyor fakat 12:00'de F1 antrenmanları yapılacağı için yarışın çok fazla ertelenmesi mümkün değil.

Eğer yağmur etkisini sürdürürse, o zaman F1 de dahil olmak üzere tüm programın akşam saatlerine veya pazar sabahına kayma ihtimali ortaya çıkabilir.

 
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Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak

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