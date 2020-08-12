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Formula 1 / Son dakika

Sochi, Rusya GP'de 30 bin taraftara sahip olmayı hedefliyor

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Sochi, Rusya GP'de 30 bin taraftara sahip olmayı hedefliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 10:28

Rusya Grand Prix'sinin organizatörleri, Eylül ayındaki Sochi Formula 1 yarışında yaklaşık 30 bin taraftara sahip olmayı umuyorlar.

Bu sezon şimdiye kadarki tüm yarışlar seyircisiz şekilde gerçekleştirildi ve ayrıca sınırlı sayıda personel yarışa alındı.

F1, Eylül ayı başındaki Mugello yarışında sınırlı sayıda taraftara sahip olmak için çeşitli çözümlere bakıyor.

Ancak Rusya Grand Prix, 27 Eylül'de gerçekleşecek olan yarış için bilet satışı yapan tek yarış konumunda yer alıyor.

Sochi organizatörleri yarışı %50 kapasite ile gerçekleştirmek istiyorlar ve bu da etkinliğe yaklaşık 30.000 taraftarın katılabileceği anlamına geliyor.

Rusya Grand Prix organizatörü Rosgonki'nin Direktörü Alexey Titov, Motorsport.com'a "Üç aydır hiç bilet satışı yapmadık."

"Hükümetin yarışın yapılacağına dair duyurusu ve eğlence programıyla ilgili son duyurumuz göz önüne alındığında, şimdi bilet satışı yavaş yavaş yeniden başlıyor."

“Satılan biletlerin mevcut sayısı hakkında konuşmak için muhtemelen henüz çok erken. Ancak koronavirüs durumuna bağlı genel kısıtlamalar konusunda daha net bir tablo var."

"Şu anda Olimpiyat Parkı'nın toplam kapasitesinin %50'lik kısmını tartışıyoruz. Bu, taraftar sayısının 30.000 ila 32.000'i geçmeyeceği anlamına geliyor." dedi.

F1, COVID-19'un yayılmasını önlemek için şimdiye kadarki etkinliklerinde katı protokoller uyguladı ve Racing Point sürücüsü Sergio Perez de dahil olmak üzere üç kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Takımlardan kendi ekiplerinin yanında kalmaları ve başkalarıyla etkileşime girmemeleri isteniyor.

Titov her ne kadar taraftarlı bir yarış yapsalar bile, padok için katı kuralların geçerli olacağını ve  pit yolu yürüyüşü ya da imza seansları gibi diğer etkinliklerin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Titov, "Bu yıl, F1 yarışı kesinlikle olağan seyrinde olmayacak."

"Evet, seyircilerimiz olacak ama pit yürüyüşü gibi etkinlikler olmayacak. İmza seansları olmayacak. Yakın gelecekte eğlence programının bu bölümünü nasıl değiştireceğimizi açıklayacağız."

“Detaylarını şu anda Formula 1 ile konuştuğumuz birkaç fikrimiz var, ancak elbette bazı değişiklikler olacak."

"Padokta olağan basın toplantısı fırsatları olmayacak çünkü padok kapalı kalacak. FIA'nın koronavirüs protokolü burada da geçerli olacak."

“Bu açıdan bakıldığında Rusya'daki yarış diğer yarışlardan farklı olmayacak. Tek fark, taraftarların tribünlere gelip en sevdikleri sürücüler için tezahürat yapabilmeleri olacak." dedi.

Rusya Grand Prix biletleri, Motorsport Tickets web sitesinden satın alınabilir.

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Editör Luke Smith

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