Sochi, kaçış alanlarına çakıl eklemeyi reddetti

Her ne kadar 2014 yılından bu yana yapılan beş Rusya GP'sinin sadece ikisini pole pozisyonundan başlayan isim kazansa da, genellikle pistte çok fazla geçiş olmadı ve yarışların sıkıcı geçtiği eleştirileri yapıldı.

Son Rusya GP galibi Lewis Hamilton, yarışın kalitesini arttırabilmek amacıyla Sochi pistindeki yarışın tam tersi yönde yapılmasını istemişti.

Liberty, yarışı heyecanlı hale getirmek için alternatiflere bakmaya çalışırken, pistteki uzun ve büyük kaçış alanlarına çakıl dökmek seçeneklerden biriydi.

Ancak yarış organizatörü Rosgonki'nin başkanı Sergey Vorobyov, bu seçeneği reddettiklerini söyledi.

"Şampiyonanın organizatörleri, pistteki eğlenceyi arttırmak istiyor ve bu yüzden asfalt olan bazı virajlardaki kaçış alanlarına çakıl koymamız istendi."

"Ama bu, bizim için kabul edilebilir bir şey değil. F1 yarışı sadece bir hafta sonu yapılıyor. Oysa pist tüm yıl boyunca açık ve hem özel hem de kurumsal müşterilere karşı dostane olmalı."

"Çakıllara çıkan amatör bir aracın boyasına zarar gelmesi neredeyse garanti."

"Bunun hakkında düşünecekler ve farklı önerilerle geri dönecekler. Ama şimdiye kadar böyle bir şey olmadı."

"Abu Dhabi ve Fransa Grand Prix'si organizatörleri için de durum son derece benzer."