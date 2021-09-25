Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Sochi'de sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu ve FIA'ya göre şartlar yarışmak için uygun değildi.

Sabah Formula 2 yarışı süresiz olarak ertelenmiş, Formula 1 3. antrenman seansı ise iptal edilmişti.

Şu anda Sochi pistindeki durum daha iyi olsa da, hava şartları henüz tıbbi helikopterin havalanabilmesi adına yeterince iyi değil. Bu sebeple de sıralama turları öncesi yapılması planlanan F2 ve F3 yarışlarının programı değiştirildi.

Açıklamaya göre ikinci Formula 3 yarışı iptal edildi. Formula 2 yarışı ise Formula 1 sıralama turlarından sonraya alındı.

Yeni programa göre sıralama turları yine TSi 15:00'te gerçekleştirilecek. Eğer her şey plana göre giderse F2 yarışı 16:45'te yapılacak.

F1, saatler ilerledikçe şartların iyiye gitmesini ve böylece tıbbi helikopterin havalanabilmesini umut ediyor.