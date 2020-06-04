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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir

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Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 11:42

Auto Motor und Sport'un haberine göre Formula 1 yönetimi, bu yıl Rusya'da iki yarış yapmayı düşünüyor.

Bu hafta  Formula 1 sahibi Liberty Media, sezonun ilk sekiz yarışını içeren bir program yayınladı ve buna göre şampiyona 5 Temmuz'da Avusturya'da başlıyor ve şu anda planlanan yarışların sonuncusu 6 Eylül'de Monza'da bitiyor. Auto Motor und Sport, şampiyona yönetiminin Eylül ayında iki Avrupa yarışı daha yapmayı planladığını iddia etti.

Bu iki yarış için üç yarış pisti ön plana çıkıyor; Hockenheim, Imola ve Mugello. Habere göre, Hockenheim, Eylül ayının ikinci yarısında iki Grand Prix'ye sahip olabilir ve diğer iki piste kıyasla bir adım önde görünüyor.

Liberty Media, yayın gelirini kaybetmemek için en az 15 Grand Prix'ye sahip olmak istiyor. Bahreyn ve Abu Dabi'deki yarışlar Aralık ayında yapılacak ve bu iki yarışla ilgili herhangi bir şüphe yok.

Bakü, Singapur ve Japonya'daki yarışların iptali ise neredeyse kesin gibi. Cadde pistlerinin seyircisiz yarış yapmak istememesi ancak seyircili yarışların da mümkün olmaması nedeniyle Bakü ve Singapur organizatörlerinin kısa bir süre içerisinde yarışları iptal edeceği düşünülüyor. Japonya ise Mart 2021'den önce Avrupa ve Amerika'dan gelen insanların ülkeye girişine izin vermeyecek.

Vietnam'la ilgili çıkan son haberlere bakıldığında ise buradaki yarışın da yapılması beklenmiyor. Çünkü Formula 1 yarışının sonbaharda yapılması gerekecek ve altı ay sonra tekrar F1 yarışı için hazırlık yapılacak. Bu da ülkenin istemediği bir şey.

Aynı zamanda Formula 1 yönetiminin Sochi'de iki yarış yapma olasılığını tartıştığı anlaşılıyor. Rusya koronavirüs pandemisinden ciddi şekilde etkilendi, ancak en çok etkilenen bölge Moskova'ydı. Sochi'deki pist, altyapı açısından iki Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak için ideal olacak. Olimpiyat Parkı'nda bulunan yarış pistinin kapatılması kolay olacak ve takımların kaldıkları oteller genellikle yürüme mesafesinde yer alıyor. Bu nedenle, Sochi'de gerekli güvenlik ve hijyen kurallarına uymak çok kolay olacak.

Amerika'daki yarışlarla ilgili de ciddi belirsizlikler var. Mexico City ve Sao Paulo, seyircilerle bir yarış yapmayı beklediklerini açıkladılar, ancak koronavirüs ile ilgili mevcut durum göz önüne alındığında, bu şehirlerde normal yarış yapılması bile mümkün olmayabilir. Bu iki ülkede de günlük yaklaşık 1000 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybediyor.

Austin'le ilgili durum ise belirsiz. Sorun, pistin konumu ve mali durum gibi görünüyor. IndyCar, 2020'de COTA pistinde yarış yapmayacağını zaten açıkladı ve Formula 1'in de aynı şeyi yapması mümkün görünüyor. Indianapolis, ABD Grand Prix'si için alternatif bir seçenek olabilir fakat şimdilik bu plan kabul görmedi.

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Seri Formula 1
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Editör Иван Матушкин

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