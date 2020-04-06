Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sochi, 2020 Rusya GP için hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
Sochi, 2020 Rusya GP için hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 08:14

Sochi, koronavirüs ile ilgili mevcut duruma rağmen 2020 Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Formula 1 sezonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

Haziran ayının ortasındaki Kanada'ya kadar tüm yarışlar iptal edildi ya da ertelendi. Ancak Temmuz ya da Ağustos ayına kadar yarış yapılması beklenmiyor.

Formula 1 yarışın Eylül ayında ev sahipliği yapacak olan Sochi ise, pist şu anda kapalı olmasına rağmen 2020 Rusya GP için hazırlıklarını sürdürüyor.

Rusya'daki Tass haber ajansı, Soch yarışının organizatörü Rosgonki'nin Eylül ayındaki yarış üzerinde “aktif olarak çalıştığını" duyurdu.

Konu hakkında konuşan pistin CEO'su Alexey Titov, “Şu anda Rosgonki, ülke tarihindeki yedinci Formula 1 Grand Prix'sine aktif olarak hazırlanıyor."

"Koronavirüs ile ilgili olayların gelişimini dikkatle izliyoruz, hükümet ile uzmanların tavsiyelerini ve talimatlarını dinliyoruz."

"Ayrıca Formula 1 temsilcileri ile sürekli temas halinde kalmaya devam ediyoruz."

“Pist şu noktada kapalı, tesiste sadece bakım ekipleri var. Ancak şu anda Grand Prix'ye hazırlanmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Sonraki haber
McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"

Önceki haber

McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
67 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

1s
2
Formula 1

Motorsport Heroes: Ferrari'nin Massa'yı F1'e sokma kararı

3
Formula 1

Avustralya GP'den önce iptal edilen ilk ve tek F1 yarışı

4
Formula 1

McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"

36dk
5
eSports

F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ilk yarışın galibi oldu!

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Sochi, 2020 Rusya GP için hazırlanıyor
F1

Sochi, 2020 Rusya GP için hazırlanıyor

McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"
F1

McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"
F1

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor
F1

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor

Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün
F1

Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.