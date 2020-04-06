Sochi, 2020 Rusya GP için hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Formula 1 sezonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

Haziran ayının ortasındaki Kanada'ya kadar tüm yarışlar iptal edildi ya da ertelendi. Ancak Temmuz ya da Ağustos ayına kadar yarış yapılması beklenmiyor.

Formula 1 yarışın Eylül ayında ev sahipliği yapacak olan Sochi ise, pist şu anda kapalı olmasına rağmen 2020 Rusya GP için hazırlıklarını sürdürüyor.

Rusya'daki Tass haber ajansı, Soch yarışının organizatörü Rosgonki'nin Eylül ayındaki yarış üzerinde “aktif olarak çalıştığını" duyurdu.

Konu hakkında konuşan pistin CEO'su Alexey Titov, “Şu anda Rosgonki, ülke tarihindeki yedinci Formula 1 Grand Prix'sine aktif olarak hazırlanıyor."

"Koronavirüs ile ilgili olayların gelişimini dikkatle izliyoruz, hükümet ile uzmanların tavsiyelerini ve talimatlarını dinliyoruz."

"Ayrıca Formula 1 temsilcileri ile sürekli temas halinde kalmaya devam ediyoruz."

“Pist şu noktada kapalı, tesiste sadece bakım ekipleri var. Ancak şu anda Grand Prix'ye hazırlanmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.