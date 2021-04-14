Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

Carlos Sainz, Ferrari ile ilk sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve yarışta da hatasız bir iş yaparak henüz ilk yarışından puanla ayrıldı.

Yarış öncesinde konuşan Sainz, ağırdan almak ve araca alışmak istediğini söylemişti. Daha önce Felipe Massa'nın yarış mühendisliğini yapan Rob Smedley, bu taktiği çok iyi anladığını açıkladı.

F1 Nation podcastinde konuşan Smedley, ‘’Ferrari’deki baskı, başka hiçbir takımınkine eşdeğer değil. İlgi sürekli üzerinizde. Herhangi bir şey ortaya çıktığı zaman, bu çok hızlı yaşanıyor. Sainz’ın yapabileceği en kötü şey, Ferrari’de birinci sürücü olduğuyla ilgili cesur bir açıklama yapmaktı. Eğer işler yolunda gitmezse, baskı daha da artacak ve güç bela performans gösterebilirsiniz.’’ ifadelerini kullandı.

Eski yarış mühendisi, aynı zamanda Massa’yı da şöyle hatırladı: ‘’Felipe Massa’nın Ferrari’deki ilk sezonuna dönüp baktığımda, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher’a yetişmesi gerektiğini düşünmek gibi bir hata yaptı."

"Massa’nın aklında, ona yetişmek ve onu yenmek vardı. Çevresinde doğru insanlar olmadığı sürece, ayakları üzerinde duramadı. Onu yenmek uzun zaman alacaktı.’’

Smedley, Sainz’ın düşünme tarzını onaylasa da, Tom Clarkson’un, ‘Sainz’ın bunu yarıştan önce söylememesi gerekirdi’ yorumuna da katılıyor.

‘’Hiçbir zaman zayıflıklarınızı göstermemelisiniz. Her şeye hazırlıklı olmalıydı.’’