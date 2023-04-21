Smedley: "Red Bull diğer takımlar tarafından yakalanabilir"
Formula 1'in teknik danışmanı Rob Smedley, rakip takımların Red Bull ile arayı kapatabileceği görüşünde.
Red Bull, 2023 sezonuna özellikle yarış temposu anlamında belirli bir avantajla başladı ve şimdiye kadarki üç yarışın tamamını kazandı.
Takımın bu performansı devam ettirip ettiremeyeceği büyük bir muamma çünkü gridin tamamı yeni güncellemeler getirecek ve bazıları daha büyük adımlar atacak.
Ayrıca Red Bull'un rakiplerine kıyasla rüzgar tüneli kullanım süresi çok daha az ve bunun etkileri sezon ilerledikçe görülmeye başlanacak.
Formula 1 teknik danışmanı Rob Smedley, sezon ilerledikçe Red Bull ile diğer takımlar arasındaki farkın kapanacağından emin görünüyor.
Smedley, "Red Bull'un sezon başındaki avantajı beni biraz şaşırttı ama onları takip eden takımların ve pilotların, araçlardan daha fazlasını elde etmek için zamana ihtiyaçları var."
Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Alfa Romeo
"Onları yakalayabileceklerine dair içimde bir his var."
"Sıralama turlarında sonuçlar birbirine çok yakın ve rakip takımların arayı kapatmak için şansı var."
"Yarışta, evet, Red Bull çok hızlı ama 'Her şey bitti, arayı kapatamazlar' diye düşünmemelisiniz."
"İlk başta, düşündüğümüzden biraz daha uzaktalardı ama yine de bazı takımların domine ettiği dönemki kadar büyük bir avantajları yok."
"Bu farkın kapanabileceğini düşünüyorum." dedi.
Son Haberler
Zehnder: "Raikkonen ilk yarışından önce uyuyakalmıştı"
Zehnder: "Raikkonen ilk yarışından önce uyuyakalmıştı" Zehnder: "Raikkonen ilk yarışından önce uyuyakalmıştı"
WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu
WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu
Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı
Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı
Jordan: "2023 şampiyonası çoktan sona erdi"
Jordan: "2023 şampiyonası çoktan sona erdi" Jordan: "2023 şampiyonası çoktan sona erdi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.