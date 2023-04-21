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Smedley: "Red Bull diğer takımlar tarafından yakalanabilir"

Formula 1'in teknik danışmanı Rob Smedley, rakip takımların Red Bull ile arayı kapatabileceği görüşünde.

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Smedley: "Red Bull diğer takımlar tarafından yakalanabilir"

Red Bull, 2023 sezonuna özellikle yarış temposu anlamında belirli bir avantajla başladı ve şimdiye kadarki üç yarışın tamamını kazandı.

Takımın bu performansı devam ettirip ettiremeyeceği büyük bir muamma çünkü gridin tamamı yeni güncellemeler getirecek ve bazıları daha büyük adımlar atacak.

Ayrıca Red Bull'un rakiplerine kıyasla rüzgar tüneli kullanım süresi çok daha az ve bunun etkileri sezon ilerledikçe görülmeye başlanacak.

Formula 1 teknik danışmanı Rob Smedley, sezon ilerledikçe Red Bull ile diğer takımlar arasındaki farkın kapanacağından emin görünüyor.

Smedley, "Red Bull'un sezon başındaki avantajı beni biraz şaşırttı ama onları takip eden takımların ve pilotların, araçlardan daha fazlasını elde etmek için zamana ihtiyaçları var."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Onları yakalayabileceklerine dair içimde bir his var."

"Sıralama turlarında sonuçlar birbirine çok yakın ve rakip takımların arayı kapatmak için şansı var."

"Yarışta, evet, Red Bull çok hızlı ama 'Her şey bitti, arayı kapatamazlar' diye düşünmemelisiniz."

"İlk başta, düşündüğümüzden biraz daha uzaktalardı ama yine de bazı takımların domine ettiği dönemki kadar büyük bir avantajları yok."

"Bu farkın kapanabileceğini düşünüyorum." dedi.

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