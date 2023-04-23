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Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"

Eski Ferrari ve Williams mühendisi Rob Smedley, McLaren'in yeni teknik yapısında potansiyel bir risk olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
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Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"

McLaren, mart ayında Teknik Direktör James Key'in takımdan ayrıldığını ve Peter Prodromou, Neil Houldley ve Ferrari'den gelen ancak Ocak 2024'e kadar izinde olan David Sanchez'den oluşan yeni bir teknik yapıya sahip olacağını duyurdu.

Smedley, bu yapının McLaren için risk içerdiğine inanıyor.

Prodromou, Houldley ve Sanchez'in her biri teknik departmanın kendi bölümünü yönetecek. Smedley, nihai bir teknik direktörün olmamasının çok büyük bir sorun olduğunu düşünmese de, üçlünün iyi işbirliği yapmaması halinde işlerin ters gidebileceğini düşünüyor.

Smedley F1 Nation podcast'inde, "Karar verecekleri alanlar konusunda net bir sınır var." 

"Şu anda [takım patronu] Andrea'nın [Stella] görevi, üçünün de iyi bir işbirliği içinde olduğundan emin olmak ve birinin diğerine bakıp 'Bu bir zayıf halka' diye düşüneceği bir durumu engellemek."

"Çünkü bir kez bu duruma düştünüz mü, o zaman işiniz bitmiş demektir."

"İyi bir performans elde etmek için üçünün de çok yüksek bir seviyede çalışması ve birbirine güvenen iyi bir ekip oluşması gerekir; iyi bir araç üretmenizi şey budur." dedi.

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