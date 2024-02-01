Smedley, Massa'nın davası hakkında: "Felipe, davasında oldukça ikna edici"
Felipe Massa'nın uzun süre mühendisliğini yapan Rob Smedley, Brezilyalı'nın 2008 şampiyonluğuyla ilgili iddiasında 'ikna edici' olduğunu ancak kendisinin 'geçmişi geçmişte bırakmak gerektiğine' inandığını söylüyor.
Smedley 2006-2017 yılları arasında Ferrari ve Williams'ta Massa'nın yanında yer aldı ve F1 tarihinin en iyi pilot-mühendis ilişkilerinden birini kurdu.
Massa, 2008 şampiyonluğunu geri almaya çalıştığı bugünlerde yeniden gündemde.
Massa, eski şef Bernie Ecclestone'un, organizasyonun Nelson Piquet Jr'ın Singapur'da yaptığı kasıtlı kazadan sezon bitmeden haberdar olduğu yönündeki açıklamalarının ardından F1 ve FIA aleyhine yasal işlem başlattı.
Brezilyalı pilot davasına geçen yılın sonlarında başladı ve arka planda devam ediyor. Smedley ise Massa'nın iddiasında 'ikna edici' olduğunu söyledi.
Smedley The Race podcast'ine verdiği demeçte, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, ben her zaman iyi ya da kötü her ne olduysa ayağa kalkan ve yoluna devam eden bir insan oldum."
"Çoğu şey benim için çok ama çok hızlı bir şekilde tarihe karışıyor."
"Yani daha fazla madalya -ya da adına ne derseniz- onun peşine düşmek benim için oldukça anlamsız. Ben bugün, yarın ve ondan sonra neler olduğuyla ilgileniyorum ama bu benim kişisel görüşüm."
"Söyleyeceğim şey, bunun Felipe'nin güçlü bir şekilde hissettiği bir şey olduğu. Felipe'nin gerçekten iyi bir dostum olduğu bir sır değil, benim için küçük bir kardeş gibidir ve eğer bu onun güçlü ve tutkulu bir şekilde hissettiği bir şeyse ve bu konuda konuştuğunda, çok ikna edici ve bunu adalet için yaptığı konusunda çok inandırıcıdır."
"Herkesin adil olduğunu düşündüğü şeyin peşinden gitmeye kişisel hakkı var ve Felipe için de durum bu." dedi.
Smedley ayrıca davayı yakından takip ettiğini ancak davadan ne çıkacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını söyledi.
"Sanırım işin içinde pek çok farklı taraf var."
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Rob Smedley
"Geçmişe bakmaya başlıyoruz, yakından takip etsem de bu işin sonunun nereye varacağına dair hiçbir fikrim yok."
"Burada herhangi bir tarafı tutmaya çalışmıyorum, bu sadece tüm bunların gerçekten ilginç bir unsuru. Eğer Felipe'nin bu olaydan sonra yaptıklarının lehine bir karar çıkarsa, bu durum sporun geçmişteki adaletsiz kararlarla nasıl başa çıktığını göstermesi açısından çok ilginç olacaktır."
Tüm bunlara neden olan Piquet'nin 14. turda yaptığı kazayla ilgili olarak Smedley, kendisinin bile pistin o bölümünde duvara çarpmayacağını söyledi.
"Orada nasıl kaza yaparsınız, hiçbir fikrim yok. Ben bile orada kaza yapmazdım ve saatte 30 milin üzerinde gitmezdim. Bu yüzden genç Nelson'ın oraya nasıl çarptığı hakkında hiçbir fikrim yok."
"Tuhaf olduğunu düşündüm ve sonra tekrarını izlediğimde 'Tamam, ne olduğunu anladım' dedim. Bunu çözmek oldukça basit."
"Olayın hemen ardından ne olduğu, sonuçlarının ne olacağı, adaleti nasıl sağlayacağınız ve geri kalan her şey çok açıktı. Yakın çevremde, Ferrari'de ve daha sonra padokta konuştuğum kişiler arasında şüphe duyan kimse olduğunu sanmıyorum."
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