Smedley: "Lewis, Ferrari'de arkasında büyük bir taraftar kitlesi bulacak"

Bu durum, Ferrari'nin uzun süredir Formula 1 takımı ve İtalyan milli takımı olarak F1 gridinde ikili bir rol üstlenmesiyle birlikte, takımın onu ne kadar "kucaklayacağı" konusundaki potansiyel sürprizle de birleşecek.

Hamilton kariyeri boyunca Monza'da sekiz kez podyuma çıktı. Ancak bunu 2025'ten itibaren Ferrari'nin kırmızısıyla yapmak, çok az kişinin başardığı bir kariyer başarısını temsil edecek.

Smedley, Hamilton'ın 2008'de Ferrari'deki şampiyonluk rakibi Felipe Massa'nın uzun süre yarış mühendisliğini yaptı. 2014'te Williams'a geçmeden önce Ferrari'de on yıl görev yapmıştı.

Ferrari'de çalışmanın getirdiği beklentiler konusunda herkes kadar deneyim sahibi olacak ve İtalyan medyasının baskısının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki taraftarların desteğini de her zaman yanında hissedecek.

Ancak Ferrari'deki günlük işler son on yılda Mercedes'te yaşadıklarından çok farklı olmasa da Smedley, Tifosi'den gelen "taraftar gücünün" ona bu yolda daha da fazla yardımcı olabileceğine inanıyor.

F1 Nation podcast'inde Smedley,"Bence onu bekleyen şey, Formula 1'deki en iyi takımları ele alırsanız, teknik olarak yapılandırılma şekilleri, Dünya Şampiyonalarını kazanma potansiyeline sahip hızlı Formula 1 araçları üretebilmek için takımlarına yaptıkları yatırım miktarı."

"Muhtemelen çok büyük bir fark yok, Lewis'in Mercedes'ten Ferrari'ye geçerken fark edeceği farklılıklar olacaktır. Ancak takımlar arasında çok büyük bir fark olduğuna inanmıyorum."

"Ama bence onu kesinlikle şaşırtacak olan şey, takımın onu nasıl kucaklayacağı ve daha da önemlisi taraftarların onu nasıl kucaklayacağı."

"Dünyada Formula 1 takımlarının arkasında bir ulus kadar tutkulu ve birlik içinde olan başka bir taraftar olduğunu sanmıyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki Ferrari, milli futbol takımından, hatta herhangi bir milli takımdan bile daha büyüktür."

"Birleşik Krallık Formula 1 taraftarları olarak bölünme eğilimindeyiz. Ferrari taraftarı olabiliriz, Mercedes taraftarı olabiliriz, hangi takımı seversek onun arkasında partizanlık yapabiliriz."

"İtalya'da tek bir takım var ve bu da büyük bir enerji getiriyor. Bence Lewis bu enerjiden beslenen bir adam."

"Karşılıklı olarak taraftarların enerjisini kullanma konusunda her zaman çok iyi olmuştur. Lewis'in büyük bir takipçi kitlesi var."

"Sporun genelinde bir sürücü olarak çok sevildiğini ve saygı gördüğünü söyleyebilirim."

"Bu yüzden, hayranlarının gücünü, kendisini daha iyi şeylere yönlendirmek için kullanabileceğini düşünüyorum." dedi.