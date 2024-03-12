Smedley: "Hamilton, Ferrari'ye %100'ünü verirse tifosi de karşılığını verir"

Ferrari'deki uzun görev süresinin yanı sıra Jordan ve Williams'ta da çalışmış olan eski F1 mühendisi, Britanya merkezli bir takım ile İtalya merkezli bir takım arasındaki kültürel farklılıklar konusunda oldukça bilgili.

Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye katılacağı ve neredeyse yirmi yıldır İngiliz takımlarında yarıştıktan sonra İtalyan takımına geçeceği kesinleşirken, iki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Mika Hakkinen, Hamilton'ın farklı kültürdeki yeni takımının işleyişinde zorluklarla karşı karşıya olduğu teorisini ortaya attı.

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde PlanetF1.com'a konuşan Hakkinen, "Bu onun için oldukça büyük bir değişiklik, çünkü uzun yıllardır bir İngiliz takımındaydı."

"Şimdi deneyiminin olmadığı bir İtalyan takımına geçmek felsefelerini ve nasıl çalıştıklarını anlamak onun için büyük bir değişiklik olabilir."

"Bu iyi çalışmadıkları ya da doğru şeyleri yapmadıkları anlamına gelmiyor ama bu büyük bir değişiklik." dedi.

Williams'a geçmeden önce 2004-2013 yılları arasında Ferrari'de 10 sezon geçiren Smedley, farklılıklar olsa da bunların Hamilton'ın tökezlemesine neden olacak türden olmayacağını söyledi.

Smedley, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Global Karting Ligi şampiyonasının lansmanı öncesinde PlanetF1.com'a verdiği röportajda "Benim deneyimim bir kültür şoku değildi."

"Yani, orada kesinlikle farklı bir kültür var. Ancak bulduğum bir şey vardı ki muhtemelen beni orada bu kadar uzun süre tutan şey de buydu, çok çok olumlu bir şeydi, o da tutku."

Felipe Massa, Ferrari ve Rob Smedley ve Luigi Mazzola, Ferrari Test Takımı Menajeri Fotoğraf: Sutton Images

"İnsanlar tutkudan bahsediyor ve bu çok kullanılan bir kelime, Ferrari'den bahsetmek zorunda kaldığınızda, birdenbire tutkudan bahsediyorsunuz. Ama bu gerçekten ne anlama geliyor?"

"Formula 1 zordur. Bence bu çok basit bir ifade ama F1'de başarılı olmak istiyorsanız, her gün yataktan kalktığınızda yüzde 110'unuzu ortaya koymanız gerekir."

"Bence taraftarların tutkusu ya da Ferrari topluluğunun tutkusu size bunu yapabilmeniz için gereken enerjiyi veriyor."

"Tutkunun nasıl ortaya çıktığını kişileştirmek isterseniz, bu büyük desteği hissettiğiniz bir şekilde ortaya çıkıyor."

"İşler iyi gitmediğinde, işlerin iyi gitmediğini düşündüklerini kesinlikle yüzünüze söylemekten çok mutlu oluyorlar. Bundan asla çekinmiyorlar. Ama yine de onların desteğine sahipsiniz." dedi.

Ferrari'nin kırmızı renkle yarışan bir sürücüye duydukları sarsılmaz sevgiyle tanınan hayran kitlesi tifosi ile Smedley, son yirmi yılda birçok şampiyonluk mücadelesinde Ferrari'nin rakipleri için yarışmış olmasına rağmen Hamilton'ın onları çabucak kazanacağına inanıyor.

Ancak Smedley, Hamilton çaba gösterdiği sürece Ferrari'nin tutkulu hayranları tarafından kucaklanacağından emin.

"Tifosi tutkusu işte böyle bir şey... kendini bu şekilde gösteriyor. Lewis'in bu ortamda kesinlikle başarılı olacak bir sürücü olduğunu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kendisine ve takımına karşı bir görevi var, kendisini olabildiğince topluma entegre etmek. Eğer biraz İtalyanca konuşmayı öğrenebilirse, bunun için ona kesinlikle tapacaklardır. Ama eğer yüzde 100'ünü koyarsa, yüzde 100'ünü geri alacaktır."

"Bence Ferrari ile diğer yerler arasındaki fark muhtemelen bu. Bu sadece bir İngiliz takımı olması ya da başka bir şey değil, bence Ferrari ve diğer tüm takımlar böyle."

"Bu gerçekten ilginç bir yolculuk olacak. Ferrari birkaç yıldır en iyi ikinci araca sahip. Geçen yılın sonunda bu aracı ne kadar hızlı geliştirdiklerine bakarsanız, etkileyici olduğunu görürsünüz."

"Tamam, Red Bull 2024'e odaklandığı için ayağını gazdan çekti ama Bahreyn'de özellikle sıralamalardaki farka bakarsanız, yakınlar."

"Bugün Ferrari'deki Lewis'in Red Bull'daki Max'i geçip geçemeyeceği farklı bir soru. O şans eseri yedi Dünya Şampiyonası kazanmadı. Bunu başardı çünkü o tüm zamanların en iyilerinden biri. Bence Lewis gibi biri Ferrari'ye fazladan bir ya da iki puan kazandırabilir. İhtiyaçları olan tek şey bu."