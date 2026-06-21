Smedley: "Hamilton adeta takımı etrafında topluyor"
Eski Ferrari mühendisi Rob Smedley, Lewis Hamilton'ın Ferrari içinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini ve takımın 'dengesini' Charles Leclerc aleyhine değiştirdiğini söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Sezona zorlu bir başlangıç yapan Lewis Hamilton, son haftalarda formunu ciddi şekilde yükseltti. Montreal ve Monako'da arka arkaya ikinci sırada finiş görmesinin ardından Barselona'da Ferrari ile ilk Grand Prix zaferini elde etti.
Buna karşılık Charles Leclerc, Barselona'da yarış dışı kalması nedeniyle puan kaybı yaşadı ve Hamilton'ın 40 puan gerisine düştü.
Rob Smedley, Hamilton'ın Ferrari içinde giderek daha fazla destek gördüğünü vurguladı:
"Lewis'in her hafta sonu Charles'ı yeneceğini söylemek saçma olur."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Ama iki pilot arasındaki performans dengesine bakarsanız… Lewis şu anda adeta takımı etrafına topluyor."
"İtalyan gazetelerini okuduğunuzda ya da Ferrari’deki arkadaşlarımla konuştuğumda herkes Lewis'i seviyor."
"Şu anda denge Leclerc için pek iyi görünmüyor. Son birkaç yarışta Lewis çok daha önde."
Buna rağmen Smedley, sezonun ilerleyen bölümünde tabloyun yeniden dengelenebileceğini düşünüyor: "Sezonun ilerleyen kısmında bu denge daha eşit hale gelecektir."
"Ama ikisi arasında favori seçmem gerekirse bu Hamilton olur."
İzle: F1 GÜNDEM: Ferrari 15 beygir mi buldu? FIA'ya göre en iyi motor Red Bull'un! Alonso/Alpine sesleri
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”
Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"
Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"
MotoGP Çekya GP: Zorlu mücadelenin ardından Marquez lider, Toprak en iyi Yamaha olarak 14. sırada
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar