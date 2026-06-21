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Formula 1 İspanya GP

Smedley: "Hamilton adeta takımı etrafında topluyor"

Eski Ferrari mühendisi Rob Smedley, Lewis Hamilton'ın Ferrari içinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini ve takımın 'dengesini' Charles Leclerc aleyhine değiştirdiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sezona zorlu bir başlangıç yapan Lewis Hamilton, son haftalarda formunu ciddi şekilde yükseltti. Montreal ve Monako'da arka arkaya ikinci sırada finiş görmesinin ardından Barselona'da Ferrari ile ilk Grand Prix zaferini elde etti.

Buna karşılık Charles Leclerc, Barselona'da yarış dışı kalması nedeniyle puan kaybı yaşadı ve Hamilton'ın 40 puan gerisine düştü.

Rob Smedley, Hamilton'ın Ferrari içinde giderek daha fazla destek gördüğünü vurguladı:

"Lewis'in her hafta sonu Charles'ı yeneceğini söylemek saçma olur."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ama iki pilot arasındaki performans dengesine bakarsanız… Lewis şu anda adeta takımı etrafına topluyor."

"İtalyan gazetelerini okuduğunuzda ya da Ferrari’deki arkadaşlarımla konuştuğumda herkes Lewis'i seviyor."

"Şu anda denge Leclerc için pek iyi görünmüyor. Son birkaç yarışta Lewis çok daha önde."

Buna rağmen Smedley, sezonun ilerleyen bölümünde tabloyun yeniden dengelenebileceğini düşünüyor: "Sezonun ilerleyen kısmında bu denge daha eşit hale gelecektir."

"Ama ikisi arasında favori seçmem gerekirse bu Hamilton olur."

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