Smedley: "Ferrari, Bakü'ye kadar tamamen gelişmeye odaklandı"

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2022'nin ikinci yarısında düşüşe geçen Ferrari, 2023'te tekrar şampiyonluk mücadelesi vermeyi umuyordu ancak şu anda bu mümkün gibi görünmüyor.

Charles Leclerc ilk üç yarışın ikisinde finiş göremezken, her iki Ferrari pilotu da henüz podyuma çıkamadı.

Aston Martin'in büyük bir adım atması ve Mercedes'in Melbourne'da iyi bir performans göstermesiyle, Ferrari'nin şampiyonluk için mücadele etmek bir yana ikinci sırayı koruyup koruyamayacağı sorgulanmaya başlandı.

Ancak, Bakü'deki bir sonraki yarışa kadar dört haftalık bir boşluk olduğu için, en azından bazı yanlışları düzeltmek için zamanları var.

Daha önce Felipe Massa'nın yarış mühendisi olarak da görev yapan eski test takımı mühendisi Smedley, Çin Grand Prix'sinin iptali nedeniyle verilen zorunlu aranın Ferrari'ye geri adım atma ve büyük resmi değerlendirme şansı verdiğine inanıyor.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Smedley Sky Sports F1 podcast'ine verdiği demeçte, "Bence her şeyden çok, size odaklanmak için zaman veriyor"

"Bu boşlukta takım, tamamen gelişmeye odaklanmış durumda."

"Yani takımın büyük bir bölümünü bir uçağa bindirip yarışa gitmek zorunda değilsiniz, gerçekten gelişime odaklanabilirsiniz."

"Bu sadece Ferrari için değil tüm takımlar için bir fırsat. Çünkü yarışın tam ortasındayken bazen başınızı kaldırıp önünüzdeki bariz şeyleri göremezsiniz; böyle zamanlarda sadece yarışta en iyi performansı elde etmeye odaklanırsınız."

"Bu da tabii ki takımım büyük bir kısmının bunu yapmadığı, ancak pistte olup bitenlerle ilgilendiği anlamına geliyor. İster tasarım departmanı ister rüzgar tüneli olsun, işleri fabrikada olsa bile hepsi bir noktada buna dahil olacaklar." dedi.

Ferrari'nin eksikliğini hissettiği tek şey performans değil, aynı zamanda dayanıklılık da bir sorun teşkil ediyor. Sezonun henüz ikinci yarışında Leclerc, üçüncü bir yeni ICE için grid cezası alan ilk pilot oldu.

Formula 1'deki veri sistemleri direktörlüğü görevinin yanı sıra eskiden McLaren, Jordan ve Williams'ta da görev yapan Smedley, tüm ekibin Maranello'daki üslerine geri dönmesinin Ferrari'nin elindeki işe 'tamamen konsantre olmasını' sağlayacağını söyledi.

Smedley, "Personel eksikliği ve yarış hafta sonlarında ortaya çıkan tüm küçük sorunlar ortadan kalktığında - dayanıklılık sorunları ve tam olarak doğru gitmeyen diğer şeyler gibi - takımın bunlarla başa çıkması gerekiyor. Bu boşlukta olduğu gibi tüm bunlar ortadan kalktığında, Ferrari tamamen elindeki işe konsantre olabilecek."

"Bu da kendilerini toparlayıp daha hızlı bir Formula 1 aracı üretmek ve bu aracı pistte de en üst düzeye çıkarmak demek. Meselenin sadece hızlı bir Formula 1 aracı elde etmek değil, aynı zamanda onu en üst düzeye çıkarmak ve her hafta sonu ondan mümkün olan en fazla puanı almak olduğunu anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.