Önceki / Kravitz: "Ricciardo, F1 pilotu olmamanın acısını hissetmeye başladı" Sonraki / Wolff: "Henüz şampiyonluk hedefinden geri adım atmadık"
Formula 1 Haberler

Smedley: "Ferrari, Bakü'ye kadar tamamen gelişmeye odaklandı"

Eski Ferrari mühendisi Rob Smedley, bu ay yarışlara verilen aranın işlerine 'tamamen konsantre olma' şansı verdiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Smedley: "Ferrari, Bakü'ye kadar tamamen gelişmeye odaklandı"
Haberi dinle

2022'nin ikinci yarısında düşüşe geçen Ferrari, 2023'te tekrar şampiyonluk mücadelesi vermeyi umuyordu ancak şu anda bu mümkün gibi görünmüyor.

Charles Leclerc ilk üç yarışın ikisinde finiş göremezken, her iki Ferrari pilotu da henüz podyuma çıkamadı.

Aston Martin'in büyük bir adım atması ve Mercedes'in Melbourne'da iyi bir performans göstermesiyle, Ferrari'nin şampiyonluk için mücadele etmek bir yana ikinci sırayı koruyup koruyamayacağı sorgulanmaya başlandı.

Ancak, Bakü'deki bir sonraki yarışa kadar dört haftalık bir boşluk olduğu için, en azından bazı yanlışları düzeltmek için zamanları var.

Daha önce Felipe Massa'nın yarış mühendisi olarak da görev yapan eski test takımı mühendisi Smedley, Çin Grand Prix'sinin iptali nedeniyle verilen zorunlu aranın Ferrari'ye geri adım atma ve büyük resmi değerlendirme şansı verdiğine inanıyor.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Smedley Sky Sports F1 podcast'ine verdiği demeçte, "Bence her şeyden çok, size odaklanmak için zaman veriyor"

"Bu boşlukta takım, tamamen gelişmeye odaklanmış durumda."

"Yani takımın büyük bir bölümünü bir uçağa bindirip yarışa gitmek zorunda değilsiniz, gerçekten gelişime odaklanabilirsiniz."

"Bu sadece Ferrari için değil tüm takımlar için bir fırsat. Çünkü yarışın tam ortasındayken bazen başınızı kaldırıp önünüzdeki bariz şeyleri göremezsiniz; böyle zamanlarda sadece yarışta en iyi performansı elde etmeye odaklanırsınız."

"Bu da tabii ki takımım büyük bir kısmının bunu yapmadığı, ancak pistte olup bitenlerle ilgilendiği anlamına geliyor. İster tasarım departmanı ister rüzgar tüneli olsun, işleri fabrikada olsa bile hepsi bir noktada buna dahil olacaklar." dedi.

Ferrari'nin eksikliğini hissettiği tek şey performans değil, aynı zamanda dayanıklılık da bir sorun teşkil ediyor. Sezonun henüz ikinci yarışında Leclerc, üçüncü bir yeni ICE için grid cezası alan ilk pilot oldu.

İlginizi Çekebilir:

Formula 1'deki veri sistemleri direktörlüğü görevinin yanı sıra eskiden McLaren, Jordan ve Williams'ta da görev yapan Smedley, tüm ekibin Maranello'daki üslerine geri dönmesinin Ferrari'nin elindeki işe 'tamamen konsantre olmasını' sağlayacağını söyledi.

Smedley, "Personel eksikliği ve yarış hafta sonlarında ortaya çıkan tüm küçük sorunlar ortadan kalktığında - dayanıklılık sorunları ve tam olarak doğru gitmeyen diğer şeyler gibi - takımın bunlarla başa çıkması gerekiyor. Bu boşlukta olduğu gibi tüm bunlar ortadan kalktığında, Ferrari tamamen elindeki işe konsantre olabilecek."

"Bu da kendilerini toparlayıp daha hızlı bir Formula 1 aracı üretmek ve bu aracı pistte de en üst düzeye çıkarmak demek. Meselenin sadece hızlı bir Formula 1 aracı elde etmek değil, aynı zamanda onu en üst düzeye çıkarmak ve her hafta sonu ondan mümkün olan en fazla puanı almak olduğunu anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Kravitz: "Ricciardo, F1 pilotu olmamanın acısını hissetmeye başladı"

Wolff: "Henüz şampiyonluk hedefinden geri adım atmadık"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Formula 1

Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz" Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Formula 1

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner" Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim"

Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim"

Formula 1

Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim" Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "Leclerc'in motivasyon problemi yok"

Vasseur: "Leclerc'in motivasyon problemi yok"

Formula 1

Vasseur: "Leclerc'in motivasyon problemi yok" Vasseur: "Leclerc'in motivasyon problemi yok"

Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız

Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız

Formula 1

Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Formula 1

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.