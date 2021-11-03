Smedley: "Analizler, iki takımın da şampiyonluk şansının eşit olduğunu gösteriyor"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar yapılan 17 yarışın 9'unu kazanırken, bu süreçte Mercedes'in kazandığı yarış sayısı 6 oldu. Max Verstappen, Red Bull'un kazandığı zaferlerin sekizini elde eden isim olurken, Mercedes'te de Hamilton altı zaferden beşini kazandı.

Geriye sadece Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları kaldı. Bu beş yarışı hangi takımın kazanacağıyla ilgili durum halâ belirsiz.

Fakat F1 Nation podcastinde konuşan Rob Smedley'e göre iki takımın şansları eşit seviyede.

Eski Ferrari ve Williams mühendisi Smedley, "Pistlerdeki olayların tahmin edilemezliğine rağmen, bazı tahminler yapmanın hâlâ mümkün olduğuna inanıyorum."

"Öncelikle her iki takım da -Mercedes ve Red Bull Racing'in- harika araçları var. Ancak RB16B muhtemelen yere basma gücü konusunda biraz daha iyi durumda ve sezon başından beri araçlarının yüksek hızlı virajlarda daha doğru bir dengeye sahip olduğu izlenimi veriyorlar."

"Elbette Mercedes bu sezon şasi konusunda büyük ilerleme kaydetti fakat analizimiz W12'nin bu tür hızlı virajlarda biraz daha kötü olduğunu gösteriyor. Görünüşe Max Verstappen ve Sergio Perez, bu tarz virajları geçerken Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'tan daha az hız kaybediyorlar."

"Yavaş virajlarda her iki araç da aşağı yukarı aynı davranıyor, ancak düzlüklerde Mercedes'in bazı avantajları var. Kalan pistlerin çoğunda yüksek hızlı virajlar, yavaş bölümler ve uzun düzlükler olduğu göz önüne alındığında, güç düzeninin hemen hemen eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle mücadelenin sezon sonuna kadar devam etmesini bekleyebiliriz."

"Hangi araca bahse gireceğimi seçecek olsaydım kesinlikle RB16B'yi seçerdim. Bence şu noktada hâlâ biraz daha iyi durumda. Fakat sürücüleri ayrı şekilde ele alacak olursak, o zaman favorim Lewis. Lewis'in harika bir deneyimi var, yedi şampiyonluk kazandı ve Formula 1'de Max'ten daha uzun süredir yarışıyor. Tamamen aynı araçlarla yarışıyor olsalardı, Hamilton'a bahse girerdim."

"Mercedes ve Red Bull Racing şu anda büyük baskı altında çalışıyorlar ve her iki takımın yöneticilerinin de görevi, bu faktörün sonuçlara olan etkisini en aza indirecek şekilde çalışmak. Fakat bunu tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Smedley, Meksika'da Red Bull'u favori olarak görüyor.

"Bu hafta sonu Red Bull'a, yalnızca pistin yüksek rakım koşullarında verimli şekilde çalışan Honda güç ünitesi değil, aynı zamanda Hermanos Rodriguez pistindeki turun büyük bölümünde tıpkı Monako'da olduğu gibi yüksek yere basma gücüne ihtiyaç duyulmasının da yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Tabii ki sezonun bu noktasında, takımların ne kadar agresif şekilde mücadele ettiğine bağlı olarak dayanıklılık gibi faktörler de ortaya çıkabilir. Artık her şey çeşitli risklerin doğru değerlendirilmesine ve strateji seçimine bağlı."

"Ancak şampiyonanın sona ermesinden önce Mercedes ve Red Bull sürücülerinden herhangi birinin başka bir motor değişikliği için grid cezası alma ihtimali göz ardı edilemez."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images