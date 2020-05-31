Smedley: "2019 Vettel'in en iyi yılıydı"

Alman pilot geçen yıl Charles Leclerc'le Ferrari'de takım arkadaşı oldu ancak sezonu Monakolu pilotun gerisinde noktaladı.

Vettel, 2020 sonunda Ferrar'den ayrılacak ve emekli olabileceği konuşuluyor.

Konu hakkında konuşan Rob Smedley, Alman pilotu övdü ve 2019'un kendisinin en iyi F1 sezonu olduğunu söyledi.

"Bence spor için büyük bir kayıp olurdu. Çünkü gerçekten harika bir pilot. Formula 1'deki en iyi yılının hangisi olduğunu söylersem, muhtemelen bunun için eleştirileceğim, fakat bana göre Formula 1'deki en iyi sezonu geçen yılki 2019 sezonuydu."

"Bence o yıl, kendi kariyerinin en zorlu senesiydi ve herkes onun üstünü çizdi, çünkü yapılması en kolay şey oydu: Charles gittikçe gelişecekti ve bu da Sebastian’ın sonunun geldiğini gösteriyor gibiydi."

"Bence o da biraz kaybolmuştu. Sezon başında hem takım içinde hem takım arkadaşıyla, istediği yerde olmadığını eminim o da kabul ederdi. Ama sonrasında başını önüne eğdi ve geri döndü. Bu gerçek bir şampiyonun işareti."

"Sebastian çok fazla baskı altındaydı, buna hiç şüphe yok. Bence hiç bu kadar büyük baskıya maruz kalmamıştı. İyi sürücülere karşı yarıştı, dünya şampiyonlarına karşı yarıştı. Raikkonen'e karşı baskındı, Red Bull'da Mark Webber'e karşı yine öyleydi. Mark'ı yabana atmayın, gerçekten hızlı bir sürücü. Seb her zaman zirveye çıkmayı başardı. Ama 2019'da karşılaştığı zorluklara daha önce sahip olduğundan pek de emin değilim. Bu yüzden bununla baş etmesi ve kötü bir başlangıçtan sonra geri dönmesiyle, şahsen özel bir şey gördüğümüzü düşünüyorum."

"Eminim ki Mattia Binotto bu konuda benimle aynı fikirde değil, ama bence Rusya'daki yarış, Vettel için bir dönüm noktasıydı. Öne yükseldi ve ne olursa olsun orada kalmak istedi, bu kararı kendi kafasında ve kaskının içinde verdi. Onun kendisini geçmesine izin vermeyecekti. Bence bu büyük pilotların bir işareti. Kazanmaya çalışırken merhametsiz oluyorlar."