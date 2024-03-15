Smedley: "2008 sezonu artık geride kaldı, geriye bakmak istemiyorum"
Ferrari'nin eski yarış mühendisi Rob Smedley, Felipe Massa'nı 2008 şampiyonluğuna yönelik açtığı davayı pek önemsemiyor.
Rob Smedley, Williams Performans Şefi
Jerry Andre / Motorsport Images
Massa'yı temsil eden hukuk ekibi dün 2008 Singapur Grand Prix'sinin sonuçları nedeniyle FIA, FOM ve Bernie Ecclestone'a karşı dava açtığını duyurdu.
O dönemde Massa'nın yarış mühendisi olan Rob Smedley, Formula For Success podcast'ine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kazanamadıklarını kabullendiğini ve Brezilyalı pilotun buna itiraz etme girişimiyle pek ilgilenmediğini söyledi.
Smedley, "Sanırım o sezon yarış tanrıları böyle karar verdi."
"Fakat Felipe benim en iyi dostlarımdan biri, eğer böyle bir şey yapmaya karar verdiyse, bu onun isteğidir."
"Ben asla geriye bakmayan bir insanım. Dün ne olduğu umurumda değil. Benim için bugün ya da yarın olacağı ve bunu nasıl etkileyebileceğim önemli."
"2008'de dünya şampiyonluğunu kazanmak güzel olurdu. Biz kazanmadık, Lewis kazandı. Bu puanlar nasıl verilirse verilsin, sonunda en çok puana sahip olan şampiyonluğu hak eder."
"Yarış böyle bir şey."
"Bazen şansınız yaver gider ve alamamanız gereken puanları alırsınız, bazen de hak ettiğiniz puanlar kayıp gider, onları alamazsınız."
"İşte bu yüzden Dünya Şampiyonası çok sayıda yarıştan oluşuyor. Sezon ilerledikçe her şey dengeleniyor."
"Nasıl biteceğini bilmiyorum. Uzaktan izleyeceğim ve nereye gideceğini göreceğiz." dedi.
Rob Smedley
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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