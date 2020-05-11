Smedley, 2008 Brezilya GP'nin ardından bir saat boyunca ağlamış

2008 yılındaki şampiyonluk savaşı, tarihin en heyecan verici savaşlarından birisiydi ve o yıl Lewis Hamilton ve Felipe Massa son yarışın son saniyesine kadar savaştılar.

Brezilyalı Massa, bitiş çizgisini geçtikten sonra 38 saniye boyunca şampiyondu. Ancak İngiliz pilot son saniyelerde Timo Glock'u geçti ve yarışı beşinci sırada bitirdi.

Ferrari ve Williams'ta Massa'nın yarış mühendisliğini yapan Rob Smedley, Brezilyalı pilotla katıldığı Instagram canlı yayınında 2008 Brezilya GP'yi anlattı.

Massa ve Ferrari, kazananın 10 puan aldığı yılda Hamilton'ın yedi puan gerisinde Interlagos'a gelmişti.

Smedley, "McLaren ile arada çok büyük bir fark olduğunu hatırlıyorum. Harika bir araçları vardı ve şampiyonanın kaderi onların elindeydi. Henüz İtalya'dayken mekanikerleri ve mühendisleri akşam yemeğine götürdüğümü hatırlıyorum ve onlara Interlagos'a gitmemiz ve eğlenmemiz gerektiğini söyledim. Baskıyı hafifletmenin, rahatlamanın ve mümkün olan en iyi yarışı yapmanın en iyi yolu buydu çünkü araç baştan sona mükemmeldi."

"Son turda olanların tamamen farkındaydım. Performans mühendisimiz Giuliano, benimle sürekli konuşuyordu, Lewis'in nerede olduğunu söylüyordu, bu normal bir sohbetti, hislerimiz ya da hiçbir şey yoktu, çünkü çalışmaya devam ediyordum."

"Bakıyordum ve GPS pek doğru değildi. Felipe bitiş çizgisini geçti ve diğer araçlar 12. viraj civarındaydı. Sonra Lewis'in geldiğini gördüm. Herkes üzerime sevinçle atlamaya başladı. Hepsi 'Başardık!' Başardık! Dünya şampiyonu!' duyrdu. Ama McLaren'ın öndeki pilotu geçtiğini gördüm ve üzerime atlayan insanlara 'hayır, hayır, başaramadık' dedim. Çalışıyordum, bununla başa çıkmak zorundaydım. O anda Felipe'yle konuşuyordum."

"Her şey bittikten sonra, kendime ayıracak kadar zamanım vardı. Sakin bir yere geçtim ve yaklaşık bir saat boyunca ağladım. Yalnız başımaydım, yanımda kimse yoktu. Eşim Lucy'yi aradığımı hatırlıyorum ve onunla konuşmak çok zordu çünkü çok üzgündü. Kariyerimin en yıkıcı anıydı..." dedi.