Slater: "Sainz, geleceğine karar vermek için Mercedes ve Red Bull'u bekliyor"
Carlos Sainz'ın Mercedes ya da Red Bull'da bir koltuk bulma umuduyla geleceğine karar vermeyi ertelediği düşünülüyor.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari pilotu Sainz 2025'te takımdan ayrılarak koltuğunu Lewis Hamilton'a kaptıracak.
Sezonun yarısına gelmişken İspanyol pilot, geleceği hakkında henüz bir karar vermiş değil. Sainz'a şu ana kadar Williams ve Alpine'in teklif yaptığı söyleniyor.
Sky Sports News'ten Craig Slater, Sainz'ın geleceği hakkında şunları söyledi: "Sainz, potansiyel olarak Mercedes seçenekleri arasında olmaya geri döndü."
"Sainz şimdi Mercedes fırsatı için bekliyor, ancak aynı zamanda Sergio Perez'in son zamanlarda kötü performans gösterdiği Red Bull için de bekliyor."
"Perez, gridin en iyi aracıyla son altı yarışta, Nico Hulkenberg'in en zayıf araçlardan biriyle son iki yarışta aldığından daha az puan aldı."
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sainz'ın hâlâ seçenekler arasında olduğunu dile getirmişti.
Wolff'un Hamilton'ın yerine geçecek pilotu bulma arayışında ısrarla bahsettiği genç pilot Antonelli, düşünülenin aksine gelecek sezon F1'e terfi etmeyebilir.
Slater, "Antonelli iyi bir hafta sonu geçirdi, Silverstone'da F2 sprint yarışını kazandı."
"Ama bence Mercedes genç pilottan biraz daha emin olmak için beklemek istiyor." dedi.
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