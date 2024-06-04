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Formula 1 Monako GP

Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Sky F1'den Craig Slater, Esteban Ocon'un Alpine'den ayrılmasının Monako'da yaşananlarla “hiçbir ilgisi” olmadığını, bunun sadece ilişkinin “doğal bir sona ulaştığı” bir durum olduğunda ısrar etti.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Craig Slater, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon ve Alpine Pazartesi günü yaptıkları açıklamada bu sezon sonunda “yollarını ayırma konusunda anlaştıklarını” ve beş yıllık ilişkilerinin sona erdiğini duyurdular.

Ocon, 2021 Macaristan Grand Prix'sinde elde ettiği ilk galibiyetin yanı sıra 2020 Sakhir Grand Prix'sinde bir podyum ve geçen sezon Monako'da bir üçüncülük gibi başarılara sahip olsa da daha önce Fernando Alonso ve yakın zamanda Pierre Gasly ile yaşadığı takım içi çatışmaları hikayenin önemli bir parçası oldu.

Bunlardan en sonuncusu bir hafta önce Monako'da yaşanmış ve Ocon açılış turunda Portier'de takım arkadaşına zamansız bir hamle yapmış, A524'ü ciddi hasar almış ve yeniden start alamamıştı.

Takım patronu Bruno Famin bunun sonuçlarından bahsetti ve bir hafta sonra Alpine bu sezonun Ocon'un takımdaki son yılı olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak Slater'a göre bu olaylar birbiriyle bağlantılı değil.

Sky Sports'a verdiği demeçte: ”Bana bu iki durumun hiçbir ilgisi olmadığı söylendi. Bu zaten olacaktı.”

“Belki bu olay sadece Ocon'un sezon sonunda takımdan ayrılacağının duyurulmasını hızlandırdı. Monako'da yaşananların ardından Kanada’da Ocon’un Alpine ile yarışacağına dair şüpheler vardı, bu açıklamayla birlikte insanlar onun sezon sonuna kadar Alpine için yarışacağını öğrenmiş oldular.”

“Bana verilen bilgi, onunla takım arasındaki ilişkinin doğal olarak sona erdiği yönünde. Beş yıldır takımdaydı ve bu Formula 1 açısından uzun bir süre.”

“Macaristan 2021'de takımla birlikte bir yarış kazandı ama belki de takım onun beklediği noktada değil ve belki de takımın başka bir sürücünün getireceği tazeliğe ve yeni bir yöne ihtiyacı var.

“Buna bir de Pierre Gasly ile zaman zaman ters düşmelerini eklerseniz, yıl sonunda ayrılmasının nedeni bu olabilir.” dedi.

Ocon'un bundan sonra ne yapacağı 2025'in en büyük sorularından biri, zira bu sezonun başlarında Mercedes'le olan bağlarından bahsetmiş olsa da, Brackley takımının Kimi Antonelli'ye sıcak baktığı söyleniyor.

Geriye Haas, Williams ve Audi kalıyor ancak bu listedeki son iki takım da ilk seçenek olarak Carlos Sainz'i istiyor.

Dolayısıyla Ocon, geleceğine karar vermeden önce Sainz'ı beklemek zorunda kalabilir.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

“Ocon için zor bir durum.”

“Ocon’un geleceği kısmen Mercedes takım patronu Toto Wolff tarafından şekillendiriliyor. Ama Wolff onu Lewis Hamilton'ın yerine o koltuğa oturtmak isteseydi, bu çoktan gerçekleşmiş olurdu. Böyle bir şey olmayacak.”

“Etrafta konuşup öğrendiklerime göre şu anda Esteban Ocon'a kapıların çoğunun kapalı olduğunu görüyorum.”

“Şimdiki adıyla Sauber olan Audi koltuğu için küçük de olsa bir şansı var mı? Carlos Sainz için masada bir teklif var ancak Sainz bu seçeneği kabul etmek ya da son birkaç haftadır Sainz'ın imzası için ciddi bir rakip olarak ortaya çıkan Williams'a gitmek arasında sıkışmış durumda.”

“Sainz sözleşmesi sona eren en önemli pilot, dolayısıyla yapacağı şey diğer takımların karar vermesini sağlayacak. Bu Ocon için Audi ya da Williams koltuğunu gündeme getirebilir. Ancak onun Williams için bir seçenek olduğunu düşünmüyorum.”

“Haas şu anda Ocon'un F1'de kalmak için en büyük şansı. Haas için düşünülen pilotlardan biri.”

“Anladığım kadarıyla Oliver Bearman önümüzdeki yıl neredeyse kesin olarak Haas'ta yarışacak ve bu da onlar için Valtteri Bottas, Esteban Ocon ve orada kalma ihtimali çok düşük olsa da Kevin Magnussen gibi seçenekleri ortaya çıkaracak.”

“Haas şu anda Ocon'un F1'de kalmak için en büyük şansı. Eğer bu olmazsa, sürüş kariyerine devam etmek için Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağı neredeyse kesin gibi.” dedi Slater.

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