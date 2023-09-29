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Slater: "Norris bir futbolcu olsa 100 milyon dolar ederdi"

Sky F1 muhabiri Craig Slater, Lando Norris'in 2026'da gride katılmaya hazırlanan Audi'nin ilgisini çekebileceğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, in the drivers parade

Norris'in şu anki takımı McLaren ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu tarihin ardından F1'de yeni bir döneme girilecek ve Audi gibi bazı üreticiler spora katılacak.

Audi, Sauberi le ortaklık kurarak F1'e girecek ve Alman üreticinin sürücü kadrosu hakkında pek çok spekülasyon mevcut.

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Lando Norris ve Carlos Sainz gibi isimlerin adı Audi ile zaten anılıyor.

Özellikle Norris ve Sainz, Sauber'in CEO'su Andreas Seidl ile çalışma deneyimine sahip oldukları için, sürücü listesinin en tepesindeler.

Sky'dan Craig Slater, Norris'in Audi'nin ana hedefi olabileceği görüşünde.

Slater, Norris'in bir futbolcu olması halinde "100 milyon kategorisinde" olacağını iddia etti ve onu kısa süre önce Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan futbolcu Bellingham'a benzetti.

PlanetF1'in haberine göre Slater, "Lando Norris, transfer açısından Formula 1'in Jude Bellingham'ı."

"Eğer bir futbolcu olsaydı, bence 100 milyon kategorisinde olurdu. Genç, yetenekli ve aynı zamanda pazarlanabilir."

"Bir başka önemli faktör de şu anda McLaren'in kıdemli pilotu olması; takımdaki altıncı yılında. F1 pilotu olarak beş yıl geçirdi ama ondan önce de gelişim programındaydı. Yani takımın lideri o."

"Bir diğer büyük soru da, sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı. Bildiğim kadarıyla yok, bu da onu kadrosuna katmak isteyen bir tarafın kendisine yüksek bir bedel ödemesi gerektiği anlamına geliyor."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"McLaren onu bırakmaya hazır mı? Kesinlikle değil. Şu anda Lando Norris'le anlaşmaya ihtiyacı olan bir takım var mı? Belki şu anda yoktur. Ferrari yeterince iyi bir kadroya sahip gibi görünüyor, Mercedes önümüzdeki yıllarda Lewis Hamilton ve George Russell ile devam edecek Max Verstappen ise Red Bull'da yerini sağlamlaştırmış durumda."

"Audi birkaç yıl içinde ilginç olabilir. Formula 1'e girdiklerinde markanın yüzü olarak büyük bir ismi isteyeceklerdir. Lando Norris bu açıdan uygun olabilir mi? McLaren'daki eski patronu Andreas Seidl ile tekrar bir araya gelebilir mi? Bence bunların çoğu McLaren'ın birkaç yıl içinde nerede olacağına bağlı."

"Bu sözleşmeyi bitirmeye tamamen hazır olduğunu ve McLaren'ın galibiyetler hatta şampiyonluklar için savaşmaya hazır olması için sözleşmesinin son yılına kadar beklemeye hazır olduğunu söylüyor, ki onun söylediklerine inanmamak için hiçbir sebep yok."

"F1'de takımların sürücülerin peşinden koştuğunu pek görmeyiz. Daha çok sürücü hızlı aracın peşinden koşar. Bence Lando Norris için de durum böyle olacak." dedi.

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Honda, 2024 F1 motorunu daha da geliştirecek

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