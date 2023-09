Slater: "Norris bir futbolcu olsa 100 milyon dolar ederdi"

Norris'in şu anki takımı McLaren ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu tarihin ardından F1'de yeni bir döneme girilecek ve Audi gibi bazı üreticiler spora katılacak.

Audi, Sauberi le ortaklık kurarak F1'e girecek ve Alman üreticinin sürücü kadrosu hakkında pek çok spekülasyon mevcut.

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Lando Norris ve Carlos Sainz gibi isimlerin adı Audi ile zaten anılıyor.

Özellikle Norris ve Sainz, Sauber'in CEO'su Andreas Seidl ile çalışma deneyimine sahip oldukları için, sürücü listesinin en tepesindeler.

Sky'dan Craig Slater, Norris'in Audi'nin ana hedefi olabileceği görüşünde.

Slater, Norris'in bir futbolcu olması halinde "100 milyon kategorisinde" olacağını iddia etti ve onu kısa süre önce Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan futbolcu Bellingham'a benzetti.

PlanetF1'in haberine göre Slater, "Lando Norris, transfer açısından Formula 1'in Jude Bellingham'ı."

"Eğer bir futbolcu olsaydı, bence 100 milyon kategorisinde olurdu. Genç, yetenekli ve aynı zamanda pazarlanabilir."

"Bir başka önemli faktör de şu anda McLaren'in kıdemli pilotu olması; takımdaki altıncı yılında. F1 pilotu olarak beş yıl geçirdi ama ondan önce de gelişim programındaydı. Yani takımın lideri o."

"Bir diğer büyük soru da, sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı. Bildiğim kadarıyla yok, bu da onu kadrosuna katmak isteyen bir tarafın kendisine yüksek bir bedel ödemesi gerektiği anlamına geliyor."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images