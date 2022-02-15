Slater: "Masi, yarış direktörlüğü rolünü kaybedecek"

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FIA ve Formula 1 takımları, pazartesi öğleden sonra Londra'da gerçekleştirilen bir F1 Komisyonu toplantısında bir araya geldi ve Abu Dhabi GP'de yaşananlarla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını görüştü.

Henüz verilmiş bir karar yok ancak FIA, yakında bir "eylem planı" açıklayacağını duyurdu.

Şu anda en çok merak edilen şey Michael Masi'nin gelecek sezon FIA ve Formula 1'deki görevlerine devam edip etmeyeceği gibi görünüyor. Fakat Formula 1'in yarış direktörü olmaya devam eden Masi'nin görevinden gönderileceği dedikoduları günden güne artıyor.

Sky Sports F1 muhabiri Craig Slater, Masi'nin artık FIA ve F1'de farklı bir rol üstlenebileceğini iddia etti.

Slater, "Görüştüğüm kaynaklardan artık onun güvenlikten sorumlu olacağı bir rolde yer alacağını duydum."

"Yarış yönetiminin sorumluluğunu ise diğer isimler üstlenecek."

"Mercedes ve Hamilton'ın görmek istediği değişiklik muhtemelen tam olarak bu. O zaman 2022 sezonu için yeniden rahatlamış olacaklar." dedi.

Öte yandan BBC'den Andrew Benson'ın kaynaklarına göre yarış direktörü rolünü sezon boyunca birkaç kişi değişimli şekilde üstlenecek. Fakat kaynaklar, bu isimler arasında Masi'nin yer almasını beklemiyorlar.

FIA'nın önümüzdeki süreçte gerçek bir eylem planı ortaya koyması ve ardından tartışmalara tamamen son vermesi bekleniyor.